Kaffeeröster Tchibo verkauft jetzt Tiny Houses

bild: tchibo

Weil die Immobilienpreise in Ballungsräumen steigen, schrumpft der Platz, der zum Wohnen bleibt. Am radikalsten zeigt sich das bei Tiny-Häusern. Die kleinen Wohneinheiten sind oft weniger als 20 Quadratmeter groß, verfügen aber über Küche, Bad und Bett – alles also, was man zum Leben braucht.

Den Trend hat auch der deutsche Kaffeeröster Tchibo erkannt, der aktuell drei Tiny Houses auf Rädern im Angebot hat. Die Holzhäuser, die zwischen zehn und 20 Quadratmeter groß sind, wurden von der deutschen Schreinerei Diekmann gefertigt, die sich auf die Minihäuser spezialisiert hat.



Das Tiny House I (im Bild) verfügt über ein schmuckes Spitzdach und zehn Quadratmeter Wohnfläche. Hier ist Platz für zwei Personen, die Grundversion kommt auf 39.999 Euro. Das entspricht einem Quadratmeterpreis von fast 4.000 Euro.