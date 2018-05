Kleiner Raubvogel könnte riesige Rendite einbringen

US-Forscher setzten das Jagdverhalten des Buntfalken in eine Berechnung seines wirtschaftlichen Nutzens um

foto: msu Klein, aber oho: der Buntfalke.

East Lansing – Mit einem Gewicht von maximal 150 Gramm ist der Buntfalke (Falco sparverius) der kleinste unter allen Falkenartigen und Greifvögeln, die im nordamerikanischen Luftraum auf Jagd gehen. Dennoch könnte der Mini-Räuber zu einem nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor werden, rechnen Forscher der University of Michigan im Fachmagazin "Journal of Applied Ecology" vor.

Das Team um Catherine Lindell hat schon zu mehreren Tierarten Daten aus zoologischen Studien herangezogen, um sich anzusehen, wie diese ihren Lebensraum beeinflussen – und das dann auf potenzielle wirtschaftliche Aspekte abgeklopft. Beim Buntfalken ist es seine Ernährungsweise: Er macht Jagd auf die unterschiedlichsten Kleintiere, von Insekten bis zu Säugetieren.

Das Obst bleibt am Baum

Vögel machen eigentlich den geringsten Anteil seiner Nahrung aus, doch genau hier sei sein Nutzen am größten. Wo es Buntfalken gibt, sinkt die Zahl an obstfressenden Vögeln, die zu Ernteeinbußen führen, beträchtlich. Diese werden nicht notwendigerweise alle erbeutet – die bloße Anwesenheit von Buntfalken schreckt Ernteschädlinge bereits ab.

Der US-Bundesstaat Michigan ist wirtschaftlich breit aufgestellt. Landwirtschaft, insbesondere Obstanbau, gehört dabei zu den wichtigsten Sparten – vor allem für seine Kirschen ist Michigan berühmt. Buntfalken Nistmöglichkeiten in Nähe der Obstplantagen einzurichten, würde sich rechnen, folgern die Forscher aus ihren Daten. Sie kommen zum Ergebnis, dass für jeden in Nistmöglichkeiten investierten Dollar eine Rendite von 84 bis 357 Dollar in Form von Obst, das am Baum bleibt, eingefahren würde.

Das ist laut Lindell ein so hoher Betrag, dass er nicht nur für einzelne Obstbauern relevant ist, das Ergebnis würde sich sogar auf bundesstaatlicher Ebene niederschlagen. Und Michigan war nur die Modellregion – das gleiche würde für andere Obstanbauregionen gelten. Immerhin hat der Buntfalke ein enormes Verbreitungsgebiet, das von Alaska bis zur Südspitze Südamerikas reicht. (red, 21. 5. 2018)