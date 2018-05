Neuer ProSiebenSat.1-Chef erwartet keine rasche Erholung der Aktie

"Bewerten Sie uns bitte nicht nur von Quartal zu Quartal", sagt Max Conze

München – Der neue ProSiebenSat.1-Chef bittet die Anteilseigner nach den Kursverlusten der Aktie um Geduld. "Wenn es uns in drei Jahren nicht gelungen ist, den Aktienkurs klar zu steigern, dann stehe ich Ihnen natürlich Rede und Antwort", sagte Max Conze am Mittwoch auf der Hauptversammlung in München. "Bewerten Sie uns bitte nicht nur von Quartal zu Quartal", fügte Conze hinzu, der am 1. Juni übernimmt.

Der Manager, der früher den Staubsaugerhersteller Dyson leitete und beim Konsumgüterkonzern Procter & Gamble arbeitete, bekannte sich zur bisherigen Konzernstrategie. Er wolle Kreativität fördern und Leidenschaft vorleben, sagte der 48-Jährige. "Dabei muss man nicht immer das Rad neu erfinden. Das Potenzial unseres Geschäftsmodells ist nach wie vor enorm." ProSiebenSat.1 hatte im vergangenen Jahr eine Neuordnung des Konzerns in die Sparten Unterhaltung, Produktion und Internetportale beschlossen.

Vorstandschef Thomas Ebeling hatte das Unternehmen nach verfehlten Geschäftsprognosen und weiteren Pannen verlassen. Nachdem die Aktie binnen Jahresfrist rund ein Viertel an Wert verloren hatte, fiel ProSiebenSat.1 im März aus dem Dax. (APA, Reuters, 16.5.2018)