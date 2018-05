Gedenkdienst: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Bei Freiwilligen- oder Zivilersatzdienst im Ausland arbeiten junge Menschen an sozialen, Friedensprojekten und an der Aufarbeitung der NS-Zeit. Was haben Sie bei Ihrem Auslandsdienst erlebt?

Gedenkdienst, Sozialdienst oder Friedensdienst. Junge Menschen haben die Möglichkeit, Freiwilligen- oder Zivilersatzdienst im Ausland zu absolvieren. Sie leisten damit einen Beitrag für Frieden, internationale Entwicklungszusammenarbeit und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. An mehr als 70 Orten weltweit können diese Dienste geleistet werden und bieten jungen Menschen neben der gesellschaftlich wichtigen Arbeit einen Einblick in die Geschichte und Gegenwart der Länder. 56 junge Männer haben 2016 einen Auslandsdienst anstelle des Zivildienstes absolviert.

Erfahrungsberichte und Empfehlungen

DER STANDARD berichtete über zwei junge Österreicher, die in Israel den Gedenkdienst absolvieren, und im Forum wurde zum Teil gepostet, dass viele User über diese Möglichkeit wenig oder gar nicht Bescheid wissen. "Was ein Faktor ist, ist der verbesserungsfähige Bekanntheitsgrad des Auslandsdienstes in der Zielgruppe, der dazu führt, dass viele erst durch Freunde/Familie überhaupt auf die Idee gebracht werden", schreibt User Michael Fürmann im STANDARD-Forum. Wieder andere berichten von ihren Erfahrungen, die schon ein paar Jahre zurückliegen, wie bei User "Funaki der Walfänger": "Habe den Gedenkdienst vor mehr als 15 Jahren absolviert und kann es nur jedem empfehlen. Die 14-monatige Erfahrung war den Aufwand wert." Auch User "peter oster", der seinen Zivildienst in Israel geleistet hat, kann es nur empfehlen:



Über die Aufnahmephase und Vorbereitung zum Auslandsdienst berichtet User "sch_ben3", und er betont die Wichtigkeit dieses Dienstes:

Auch Frauen steht dieser Auslandsdienst offen, und ab September wird Posterin "kopfverwirrt" ihren Gedenkdienst in Israel antreten. Sie bereitet sich gerade in Seminaren auf die Zeit im Ausland vor und fühlt sich vom Verein gut betreut:

Welche Erfahrungen haben Sie beim Auslandsdienst gemacht?

Wo waren Sie im Einsatz? Welche Momente haben Sie geprägt? Was haben Sie für sich aus der Zeit im Ausland mitnehmen können? (Judith Handlbauer, 17.5.2018)