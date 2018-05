Tampa Bay verkürzte im Halbfinale gegen Washington

2:4-Heimniederlage für Capitals

Washington – Die Washington Capitals haben im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen NHL die erste Niederlage kassiert. Das Team aus der US-Hauptstadt verlor am Dienstag (Ortszeit) das dritte Spiel der Serie gegen die Tampa Bay Lightning zuhause 2:4 (0:1,1:3,1:0). In der "best of seven"-Serie führen die Capitals dennoch mit 2:1. Das vierte Spiel ist für Donnerstag ebenfalls in Washington angesetzt. (APA, 16.5.2018)

Ergebnis NHL-Play-off

Washington Capitals – Tampa Bay Lightning 2:4 (0:1,1:3,1:0). Stand in Serie: 1:2.