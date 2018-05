Chemiewaffenkontolleure bestätigen neuen Einsatz von Giftgas in Syrien

Ermittler der internationalen Organisation bestätigten Einsatz von Chlorgas im Februar

Den Haag – Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, hat in einem Bericht am Mittwoch den neuerlichen Einsatz von Giftgas in Syrien bestätigt. Bei einem Angriff in der Stadt Sarakab bei Idlib sei am 4. Februar Chlorgas freigesetzt worden, teilte die OPCW mit.

Das Chlorgas sei "wahrscheinlich als chemische Waffe eingesetzt worden", resümierten die Experten. Laut Meldungen, die zum Zeitpunkt des Einsatzes verbreitet wurden, seien bei dem Angriff durch Assad-Truppen mindestens zwölf Menschen nach dem Einatmen der giftigen Dämpfe verletzt worden.

Verschiedene Definitionen

Chlorgas kann tödlich sein – es fällt aber nicht nach allen Definitionen in den Bereich der chemischen Waffen. Weil es leicht aus Industrie- und Haushaltsprodukten hergestellt werden kann, ist es kaum Beschränkungen und Kontrollen unterworfen. Es war nicht Teil jener Vereinbarung, die Syrien 2031 zur Aufgabe seiner chemischen Waffen verpflichtete.

Wegen des mutmaßlichen Einsatzes von Giftgas laufen noch weitere Untersuchungen gegen die syrische Regierung. So wird dem Assad-Regime auch vorgeworfen, am 19. April 217 im Ort Khan Sheikhun Giftgas eingesetzt zu haben. Damals waren mindestens 80 Menschen gestorben. Auch in diesem Jahr soll die Regierung Chemiewaffen zu Einsatz gebracht haben – Bericht gab es etwa am 7. April aus Douma, demnach wurden 40 Menschen getötet. Die USA, Frankreich und Großbritannien bombardierten in Reaktion auf den Angriff mehrere syrische Militärbasen und angebliche Giftgasfabriken. (red, 16.5.2018)