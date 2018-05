Deutscher bei fast allen "Mario Kart 64"-Strecken Schnellster – Allianz will ihn stoppen

Bestzeit bei 31 von 32 Tracks bereits erzielt, Rustemeyer kämpft weiterhin um Weltrekord

Matthias Rustemeyer ist wohl einer der besten "Mario Kart 64"-Spieler aller Zeiten. Auf 31 von 32 Strecken konnte er bereits eine Bestzeit erzielen – nur ein Rekord fehlt ihm noch. Allerdings dürfte dies kein einfaches Unterfangen werden, da andere Speedrunner sich gegen Rustemeyer zusammengefunden haben. Ihr Ziel ist es, dass der Deutsche nicht auch noch bei der letzten verbleibenden Strecke schneller als alle anderen ist.

mk64mr Matthias Rustemeyer ist der Zweitschnellste auf allen Strecken.

Ziel fast erreicht

Seit mehr als fünf Jahren arbeitet Rustemeyer auf sein großes Ziel hin, einzig bei Donkey Kongs Jungle Parkway ist er nicht der schnellste Fahrer. Die Strecke gilt als eine der schwierigsten bei "Mario Kart 64". Trotzdem konnte der Deutsche kürzlich eine Bestzeit von zwei Minuten, zwölf Sekunden und 14 Hundertsteln erzielen – allerdings war fast zeitgleich Daniel Burbank mit drei Hundertsteln schneller.

Bei allen Strecken der Zweitschnellste

Gegenüber Kotaku sagte Rustemeyer, dass er denkt, dass er sein großes Ziel irgendwann erreichen wird. 2008 fing der Deutsche an auf Weltrekordjagd bei "Mario Kart 64" zu gehen – 2013 war er bereits auf sämtlichen Strecken schneller als all seine Konkurrenz. Diese schläft natürlich auch nicht und aktuell ist Rustemeyer hier wieder Zweitplatzierter, wie das Portal speedrun.com ausweist.

Allianz gegen Rustemeyer

Die Königsdisziplin ist es allerdings, bei jeder Strecke eine Bestzeit aufzuweisen. Und hier machen andere Speedrunner dem Deutschen immer wieder seine Zeiten strittig. Eine Allianz gegen Rustemeyer wurde sogar ins Leben gerufen, damit er nicht überall ganz oben steht. Mittlerweile hat sich der Fight um die besten Zeiten bei "Mario Kart 64" zu einem Vierkampf zwischen dem Deutschen und drei anderen Fahrern entwickelt.

deafretrovideogamer Die konkrete Strecke D K's Jungle Parkway.

2.000 Stunden Übung

Dass Rustemeyer irgendwann doch ganz oben stehen wird, denkt der ehemalige Speedrunner Mark Jones: "Matthias ist einer der kompetitivsten und entschlossensten Personen, die ich jemals kennenlernen durfte". Er rechnet vor, dass normale Spieler um die 2.000 Stunden Übung benötigen würden, um überhaupt einmal Rustemeyer herausfordern zu können. Die größte Stärke des Deutschen bei "Mario Kart 64" ist übrigens der Drift.

Was passiert bei Rekord?

Bei den Nerven soll es bei dem Speedrunner allerdings noch etwas hapern. "Viele Leute sagen, dass ich keine Nerven habe", merkt der Deutsche an. Was dann ist, wenn er wirklich alle Bestzeiten erreicht hat, weiß Rustemeyer übrigens selber nicht. Er will allerdings weiterhin versuchen, der ungeschlagene Weltmeister bei "Mario Kart 64" zu werden – mit einigen Kontrahenten hinter ihm. (red, 16.05.2018)