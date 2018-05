Palästinenser berufen Vertreter aus USA ab

In einer Erklärung des Außenministeriums hieß es, die Entscheidung sei nach dem Umzug der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem getroffen worden

Ramallah– Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas hat den PLO-Vertreter in Washington zurückbeordert. Der Gesandte der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Hussam Somlot, befinde sich bereits auf der Heimreise, sagte Chefunterhändler Saeb Erekat im palästinensischen Fernsehen am Dienstag.

In einer Erklärung des Außenministeriums hieß es, die Entscheidung sei nach dem Umzug der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem getroffen worden. Bei Protesten an der Grenze zum Gazastreifen gegen die Botschaftseröffnung am Montag hatten israelische Sicherheitskräfte rund 60 Menschen erschossen und mehr als 2000 verletzt. (Reuters, 15.5.2018)