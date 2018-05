Nordkorea soll mit Absage von Trump-Gipfeltreffen drohen

Wegen geplantem Militärmanöver Südkoreas mit den USA

Pjöngjang/Washington – Nordkorea droht wegen Militärübungen der USA mit Südkorea das für den 12. Juni geplante Gipfeltreffen von Machthaber Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump abzusagen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstagabend.

Zudem hat Pjöngjang die für Mittwoch geplanten Gespräche mit Südkorea abgesagt. Grund seien gemeinsame südkoreanisch-amerikanische Militärmanöver, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Diese stellten eine Provokation angesichts der verbesserten innerkoreanischen Beziehungen dar. Daher gebe es keine andere Wahl, als das Treffen abzusagen.

Friedensvertrag

Bei dem Treffen am Mittwoch in Panmunjom in der entmilitarisierten Zone sollten ranghohe Vertreter beider Länder über weitere Schritte hin zu einem Friedensvertrag beraten. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In hatten Ende April bei einem Gipfeltreffen erklärt, den seit sieben Jahrzehnten währenden Kriegszustand noch in diesem Jahr beenden zu wollen.

Die Entspannung in den vergangenen Monaten wurde möglich, weil sich Nordkorea grundsätzlich zu einer atomaren Abrüstung bekannt hatte. Es hat angekündigt, sein Atomwaffen-Testgelände zwischen dem 23. und dem 25. Mai zu zerstören. Für den 12. Juni ist ein Treffen von Kim und US-Präsident Donald Trump in Singapur geplant.(Reuters, 15.5.2018)