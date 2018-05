USA drohen EU nach WTO-Urteil zu Airbus mit Strafen

EU solle aufhören, US-Interessen zu schaden

Genf – Im langjährigen Streit über Airbus-Subventionen hat die Welthandelsorganisation (WTO) zugunsten der USA geurteilt. Die USA drohten mit Maßnahmen gegen EU-Produkte, sollte die EU nicht damit aufhören, "US-Interessen zu schaden".

Die EU-Kommission kündigte an, die verbliebenen Airbus-Subventionen schnell in Einklang mit den WTO-Vorgaben zu bringen. Sie forderte eine Verhandlungslösung in dem seit vielen Jahren anhaltenden Subventionsstreit.

Die EU sei nicht der Forderung nachgekommen, alle entsprechenden Beihilfen einzustellen, befand die WTO am Dienstag Sie verwies dabei auf Unterstützung für den A380 und den A350.

Airbus-Aktien reagierten mit Verlusten. Sie schlossen in Paris knapp ein Prozent im Minus.(APA, 15.5.2018)