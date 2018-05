Türkei ruft in Streit um Jerusalem Botschafter aus USA heim

USA und Deutschland machen Hamas für Gewalt verantwortlich – Vermittlungsversuche zwischen Israel und Hamas

Die Gewalt nach der US-Botschaftsverlegung hat weltweit besorgte bis empörte politische Reaktionen nach sich gezogen. Aus Protest zog am Dienstag die Türkei ihre Botschafter aus Washington und Tel Aviv ab und ordnete drei Tage Trauer für die getöteten Palästinenser an. Der türkische Staatspräsident Tayyip Erdogan bezeichnete das Blutvergießen im Gazastreifen als Völkermord. Auch Saudi-Arabien verurteilte die Gewalt in Gaza und die Verlegung der Botschaft.

Deutschland, Großbritannien und der Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen sprachen sich dafür aus, die Hintergründe durch die UN untersuchen zu lassen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ließ mitteilen, sie werfe der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas vor, Gewalt anzustacheln. Auch das Weiße Haus sieht die Verantwortung bei der Hamas. Scharfe Kritik an den USA kam aus Frankreich. Außenminister Jean-Yves Le Drian warnte, die explosive Situation in Nahost könnte zum Krieg führen.

Bemühte Verhandlungen

Hinter den Kulissen haben ägyptische Sicherheitsbehörden am Dienstag weiter mit der Hamas und Israel verhandelt. Am Wochenende hatte Hamas-Chef Ismail Haniyeh Kairo mit leeren Händen verlassen müssen, nachdem Gespräche über Erleichterungen für Gaza gescheitert waren.

In ihrer offiziellen Stellungnahme verurteilte die ägyptische Regierung, die "Gewaltanwendung gegen unbewaffnete palästinensische Zivilisten im Rahmen von friedlichen Protesten durch die israelischen Besatzungskräfte" und verlangte für die Palästinenser ihre legitimen Rechte. Im Gegensatz zu früheren Jahren kam es nicht zu spontanen Demonstrationen unter der ägyptischen Bevölkerung oder zur Bildung von Hilfskonvois. Ein rigoroses Demonstrationsgesetz verhindert in Ägypten inzwischen solche Kundgebungen. Möglich, dass am Freitag, dem ersten im Ramadan, noch spontane Proteste aufflammen, etwa auch im jordanischen Amman.

In der Region war man sich mindestens über die Wortwahl einig, die blutigen Ereignisse vom Montag wurden allgemein als "Massaker" bezeichnet. Aber auch in den anderen arabischen Ländern gab es außer offiziellen Stellungnahmen keine konkreten Aktionen. Mit der Fokussierung auf den Iran hat vor allem in den Golfstaaten das Schicksal der Palästinenser an Aufmerksamkeit eingebüßt. Die Arabische Liga will sich am Mittwoch zu einer Dringlichkeitssitzung treffen. (Astrid Frefel aus Kairo, Mitarbeit: Manuela Honsig-Erlenburg 15.5.2018)