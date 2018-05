Exnationaltrainer Marcel Koller kommentiert Fußball-WM im ORF

Exteamchef als Experte

Wien – Österreichs Ex-Teamchef Marcel Koller wird dem ORF bei der Live-Berichterstattung zur FIFA Weltmeisterschaft 2018 in Russland als TV-Experte zur Verfügung stehen, ließ der ORF am Dienstag verlauten.

"Ich freue mich, dass ich im ORF über Fußball erzählen kann", zitiert der ORF den ehemaligen Nationaltrainer. Er konnte sich mit Österreich für die EURO 2016 als Gruppensieger qualifizieren. Koller will demnach "versuchen, dabei so viel wie möglich aus dem eigenen ‚Nähkästchen‘ zu plaudern. Etwa wie es aktuell vor einem Spiel in der Kabine zugeht, wie man mit Nervosität umgeht. Selbstverständlich wird es auch darum gehen, wie die Spiele in taktischer Hinsicht verlaufen."

ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost würdigt Koller als "denkbar beste Verstärkung für unser Experten-Team, ein ausgewiesener Fachmann und Publikumsliebling. Dass er nun im ORF sein Debüt als TV-Experte feiert, ist ein besonderer Vertrauensbeweis von ihm an uns."

Der ORF zeigt ab 14. Juni 56 WM-Spiele live in ORF 1. (red, 15.5.2018)