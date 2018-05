Wladimir Putin eröffnet Brücke zwischen der Krim und Russland

Russlands Präsident nimmt per Lkw die Krim-Brücke in Betrieb. Die Halbinsel rückt damit näher an Russland, bleibt aber selbst isoliert

Moskau – "Fahren wir los", sagt er und streckt einladend die Arme zur Seite aus. Am Dienstag hat Russlands Präsident Wladimir Putin offiziell die umstrittene Brücke vom russischen Festland zur Krim eröffnet. Das russische Staatsfernsehen übertrug live, wie der Kremlchef erst den Verantwortlichen Managern und Bauarbeitern dankte und dann am Steuer eines orangen Kamaz-Lasters eine Lkw-Kolonne über die 19 Kilometer lange Brücke führte.

In seiner anschließenden Rede sprach Putin von einem "historischen Tag". "In verschiedenen historischen Epochen, noch unter Väterchen Zar haben die Menschen davon geträumt, diese Brücke zu bauen, später kehrte man in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts, in den 40er- und 50er-Jahren zu der Idee zurück, und nun endlich, dank Eurer Arbeit, Eurem Talent, ist dieses Projekt, dieses Wunder fertig", sagte der russische Präsident vor rund 1.000 Bauarbeitern auf der Krim.

Drei-Milliarden-Euro-Projekt

Rein architektonisch ist die gut drei Milliarden Euro teure Querung der Meerenge von Kertsch tatsächlich ein grandioses Projekt: Die längste Brücke Europas wurde innerhalb von drei Jahren gebaut und soll eine Durchlasskapazität von rund 40.000 Pkws und knapp 150 Zügen pro Tag haben. Sie ist auf einem Pfeilerfundament errichtet, soll Erdbeben bis zu einer Stärke von 9,1 auf der Richter-Skala aushalten und wind- und eisfest sein. Letztere Forderung ist nicht unbegründet, hat doch Treibeis 1945 zum Einsturz der Vorgängerbrücke geführt.

Putin lobte insbesondere die vorzeitige Fertigstellung, doch trotz der pompösen offiziellen Eröffnung ist die Brücke erst teilweise einsatzbereit. Am Mittwoch dürfen die ersten Pkws die Landverbindung nutzen. Lkws bekommen hingegen trotz der einen anderen Eindruck erweckenden TV-Bilder von der Eröffnung erst ab Jahresende einen Durchlassschein. Und die Eisenbahnbrücke soll sogar erst 2019 fertiggestellt werden.

Spätestens dann hofft Russland die Isolierung der Krim zu überwinden. Von der Brücke und der damit einhergehenden besseren Erreichbarkeit sollen insbesondere der Tourismus, der Schiffbau, die Chemieindustrie und die Landwirtschaft profitieren, so die Berechnungen bei Projektbeginn.

Lebensstandard auf russischem Mittelwert

Derzeit liegt der Lebensstandard auf der 2014 völkerrechtlich von Russland angeschlossenen Halbinsel deutlich unter dem russischen Mittelwert. Die Durchschnittslöhne belaufen sich auf 26.000 Rubel, das entspricht 350 Euro. Das ist zwar höher als zu ukrainischen Zeiten, doch zugleich sind auch die Preise drastisch gestiegen. Selbst Befürworter der russischen Annexion konstatieren zudem die hohe Korruption als anhaltendes Problem für die Krim. Auch die Brücke durfte übrigens mit Arkadi Rotenberg ein enger Vertrauter Putins bauen.

Während die Krim mit der Brücke enger an Russland rückt, bleibt die außenpolitische Isolierung des Landes bestehen: Die Zugehörigkeit der Krim zu Russland haben bisher nur Armenien, Bolivien, Nikaragua, Nordkorea und Syrien offiziell anerkannt. Die Ukraine beharrt auf der Rückgabe der Halbinsel. Präsident Petro Poroschenko ironisierte anlässlich der Brückeneinweihung, "die russischen Okkupanten werden die Brücke noch brauchen, wenn sie schnell unsere Krim verlassen müssen".

Spannungsfaktor

In den Beziehungen zum Westen bleibt die Krim ebenfalls ein Spannungsfaktor, auch wenn die Sanktionen diesbezüglich vor allem personenbezogen sind und damit für die russische Wirtschaft insgesamt weniger schädlich als andere sektorale Einschränkungen, die im Zuge der Ukraine-Krise oder zuletzt von den USA auch wegen der russischen Unterstützung für Syriens Präsident Baschar al-Assad und der mutmaßlichen Einmischung in den US-Wahlkampf verhängt wurden.

Für die weitere Entwicklung der Krim sind die Sanktionen hingegen ein großes Problem: Internationalen Konzernen sind Geschäfte auf der Halbinsel untersagt, was unter anderem zu einem Riesenskandal führte, als bekannt wurde, dass Siemens-Turbinen entgegen Absprachen auf die Halbinsel geliefert wurden. Dass der Anschluss der Krim Russland zudem juristische Probleme bereitet, machte zuletzt ein Urteil des Ständigen Schiedsgerichtshof in Den Haag deutlich. Dieser verurteilte Russland wegen der Verletzung ukrainischer Investorenrechte zu einer Schadenersatzzahlung von 159 Millionen Dollar. Moskau hat das Urteil nicht anerkannt. (André Ballin, 15.5.2018)