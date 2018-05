Was haben Sie als Koch erlebt?

Kreativität, Vielseitigkeit, lange Arbeitstage und schlechte Bezahlung – was lieben Sie am Kochberuf und was sind die größten Schwierigkeiten? Teilen Sie Ihre besten Geschichten und Erfahrungen im Forum!

Im Forum rund um die besten Kellnergeschichten der STANDARD-User wurde klar: Es gibt viel zu erzählen, wenn man in der Gastronomie arbeitet. Doch nicht nur an vorderster Front des Kundenkontakts spielt es sich ab, auch hinter den Schwingtüren, die in die Küchen führen. Dort wo das Fett spritzt, Suppen und Saucen vor sich hinblubbern und der Adrenlinpegel permanent recht hoch ist, befindet sich das Revier der Köche und Köchinnen.

Dieser abwechslungsreiche Beruf lässt kreatives Arbeiten zu, kein Tag ist wie der andere, und auch internationales Arbeiten ist eine Option. Doch der Beruf hat auch einige Schattenseiten, wie sie auch durch den vielzitierten Fachkräftemangel deutlich werden. Ein stressiges Arbeitsumfeld, lange Arbeitstage und schlechte Bezahlung führen dazu, dass der Branche die Köche abhandenkommen. Allein in Tirol und Vorarlberg fehlten im November des vergangenen Jahres 900 Köche. Dagegen gäbe es ein einfaches Rezept, wie dieser User aus eigener Erfahrung berichtet:

Dieser User bedauert, dass die Bedingungen, unter denen die meisten Köche arbeiten, so hart sind, wo doch der Job an sich sehr attraktiv wäre:

"Merk dir das eine, wenn du weinen musst, tu es im Tiefkühlraum", lautet auch der recht knappe Rat eines Kochs auf Reddit. Doch auch im Leben eines Kochs kommt es, genauso wie beim Kellnern, zu recht skurrilen Begebenheiten, die dann zumindest eine gute Geschichte ergeben:

Ihre Erfahrungen als Koch und Köchin?

Sind Sie gern Koch? Was sind die größten Herausforderungen und Probleme – und was die schönen Seiten? Welche absurden Geschichten haben Sie in der Küche bereits erlebt, was war der bizarrste Sonderwunsch von Gästen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 28.5.2018)