Akku mögliche Ursache für Brand bei tödlichem Tessiner Tesla-Unfall

Aufprall könnte Phänomen namens "thermal runaway" ausgelöst haben

Das Feuer bei einem tödlichen Unfall mit einem Tesla-Auto auf der A2 im Schweizer Tessin am vergangenen Donnerstag könnte wegen einer Überhitzung der Batterie ausgelöst worden sein. Dies berichtete die Feuerwehr von Bellinzona in einer Mitteilung auf Facebook. Tesla untersucht den Vorfall.

Der 48-jährige Fahrer war mit seinem Wagen am Auffahrtsnachmittag vor dem Nordportal des Monte-Ceneri-Tunnels aus ungeklärten Gründen in eine Leitschiene gekracht. Danach überschlug sich das Elektroauto und ging in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte den Lenker, einen Deutschen, nicht mehr retten.

"Thermal runaway"

Der heftige Aufprall beim Unfall habe möglicherweise beim Lithium-Ionen-Akku im Elektrowagen ein Phänomen namens "thermal runaway" ausgelöst, so die Feuerwehr. Dabei komme es zu einem plötzlichen und unaufhaltsamen Temperaturanstieg in der Batterie. Ein Sprecher von Tesla sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Wir sind zutiefst betrübt über diesen Unfall, und wir arbeiten daran, die Fakten zum Unfall zu ermitteln und bieten den lokalen Behörden unsere volle Zusammenarbeit an."

Der tödliche Unfall im Tessin ist einer von mehreren Unfällen in den vergangenen Tagen mit Tesla-Fahrzeugen. Bei Zwischenfällen mit Autos des US-Elektrounternehmens kam es in den vergangenen Jahren mehrfach zu Bränden. Zudem haben mehrere Unfälle in jüngster Zeit Zweifel an der Sicherheit des eingebauten Autopiloten aufkommen lassen. Am Freitag rammte ein Tesla-Auto im US-Staat Utah einen Lastwagen. Laut Angaben der Polizei hatte die Fahrerin den Autopiloten eingeschaltet und blickte zum Unfallzeitpunkt auf ihr Handy. (APA, 15.5. 2018)