31-jähriger Vorarlberger wegen Wiederbetätigung verurteilt

Erhielt sechsmonatige Zusatzstrafe zu schon ausgesprochener Haftstrafe von 18 Monaten – Urteil nicht rechtskräftig

Feldkirch – Ein 31-jähriger Vorarlberger ist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch wegen des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz zu einer Zusatzstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Somit erhöhte sich die Gesamtfreiheitsstrafe für den Mann, der erst Anfang Mai eine 18-monatige Haftstrafe erhalten hatte, auf 24 Monate. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte hatte in seiner Wohnung mehrere Jahre lang vier aus Italien stammende Weinflaschen mit einer Abbildung von Adolf Hitler aufbewahrt. Die Etiketten waren darüber hinaus mit der Aufschrift "Ein Volk, ein Reich, ein Führer", "Hitlerwein" und "Die Anhängerschaft von Hitler" versehen.

"Längst vergessen"

Der 31-Jährige sagte dazu vor Gericht aus, dass die Weinflaschen in einem dunklen Vorraum auf einem hohen Kasten gestanden seien, er habe die Flaschen längst vergessen gehabt. Die Staatsanwältin hingegen erklärte, dass die Flaschen bewusst rund um einen Kampfhelm gestellt gewesen seien.

Ebenfalls vorgeworfen wurde dem Mann, eine Bomberjacke mit einem Aufnäher "White Power" getragen zu haben. Die Anhänger von "White Power" versuchen eine Herrschaft der weißen Rasse durchzusetzen. Auch diesbezüglich gab der Angeklagte an, gar nicht mehr gewusst zu haben, dass er das Abzeichen überhaupt besitze. Er sei selbst verwundert gewesen, als die Polizeibeamten es in seiner Wohnung in irgendeiner Schublade gefunden haben.

"Heute links orientiert"

Der 31-Jährige, der sich bereits 2012 wegen einschlägiger Tätowierungen vor Gericht verantworten musste, beteuerte, sich mittlerweile von der rechten Szene abgewandt zu haben. Die Tätowierungen wurden entfernt. Heute sei er eher links orientiert, gab er an.

Die Geschworenen befanden den Mann im Hinblick auf den "Hitlerwein" für schuldig, in Sachen "White Power"-Aufnäher wurde er hingegen frei gesprochen. Die verhängten sechs Monate sind eine Zusatzstrafe zu einer Verurteilung wegen eines Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz, die erst Anfang Mai erging. In jenem Prozess wurde eine 18-monatige Haftstrafe verhängt. (APA, 15.5.2018)