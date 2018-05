JVP-Studie: Nur 51 Prozent der jungen Österreicher sehen EU positiv

Knapp 60 Prozent sprachen sich für Verbleib in Union aus – Mehrheit für Abbruch der Beitrittsgespräche mit Türkei

Eisenstadt – Nur 51 Prozent der Jugendlichen in Österreich stehen der Europäischen Union positiv gegenüber. Das geht aus einer von der Jungen ÖVP in Auftrag gegebenen Studie hervor, die am Dienstag in Eisenstadt präsentiert wurde. Rund 1.000 Jugendliche im Alter von 16 bis 30 Jahren wurden dazu befragt, berichtete der Landesobmann der JVP Burgenland, Patrik Fazekas.

Laut der Umfrage würden bei einer Volksabstimmung knapp 60 Prozent der jungen Menschen für den Verbleib Österreichs in der EU stimmen. In der Ostregion (Wien, Burgenland und Niederösterreich) liege der Wert bei 62,4 Prozent. Über 70 Prozent aller Teilnehmer hätten sich zudem für den sofortigen Abbruch der Beitrittsgespräche mit der Türkei ausgesprochen.

Ende der Schuldenpolitik

"Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich Jugendliche ein Europa erwarten, das vor allem Antworten auf die großen Fragen, die wir nicht nationalstaatlich lösen können, findet", meinte JVP-Bundesobmann und Abgeordnete Stefan Schnöll. Die Mehrzahl der Befragten wünsche sich ein Ende der Schuldenpolitik in Europa und dass die EU den Klimaschutz sowie die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik stärker vorantreibe. (APA, 15.5.2018)