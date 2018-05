Fußballmeister jenseits der großen Ligen

Nordirland: Crusaders Belfast

Die Elf mit dem vertrauenerweckenden Spitznamen "The Hatchetmen" (Die Axtmänner) holte 2017/18 den sechsten Titel in der immerhin bereits 120 Jahre andauernden Vereinsgeschichte. So erfolgreich wie in der zweiten Dekade des zweiten Jahrtausends war der tief im christlich-protestantischen Milieu von Nordbelfast verankerte Arbeiterklub noch nie. Mit drei Meisterschaften in den letzten vier Saisonen lief man sogar Rekordchampion Linfield den Rang ab. Der größte Rivale der Crusaders sind jedoch mitnichten die Blues aus dem Süden der nordirischen Hauptstadt, sondern die katholischen Nachbarn vom Cliftonville FC.