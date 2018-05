Umstrittenen Brücke zwischen Krim und Russland wird eröffnet

Bauwerk ist mit 19 Kilometern die längste Brücke Russlands

Moskau – Russland will die umstrittene Brücke zwischen der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim und dem Kernland noch in dieser Woche für den Autoverkehr freigeben. Präsident Wladimir Putin werde bei der offiziellen Eröffnung am 15. Mai persönlich anwesend sein. Das Bauwerk ist mit 19 Kilometern die längste Brücke Russlands.

Die Fertigstellung war ursprünglich Ende 2018 geplant, ab Mittwoch soll sie genutzt werden. Die Brücke über die Meerenge von Kertsch verbindet das russische Kernland mit dem beliebten Urlaubsziel Krim, denn Russland hat keinen direkten Landweg dorthin. Die Kosten für den Bau belaufen sich Medienberichten zufolge auf umgerechnet rund drei Milliarden Euro. Den Bauauftrag erhielt der mit dem Kremlchef befreundete Unternehmer Arkadi Rotenberg, der vom Westen mit Sanktionen belegt ist.

Russland hatte sich die Krim nach einem umstrittenen Referendum im März 2014 einverleibt. Die Ukraine sieht die Halbinsel weiter als Teil ihres Staatsgebiets. Der Westen verurteilt den Schritt Moskaus als Bruch des Völkerrechts. Die Krim ist Sitz der russischen Schwarzmeerflotte. Die Halbinsel mit etwa zwei Millionen Bewohnern ist in etwa so groß wie die Bundesländer Steiermark und Kärnten zusammen. (APA, 15.5.2018)