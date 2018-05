Swarco-Chef Manfred Swarovski gestorben

Unternehmen soll im Familienbesitz bleibenWattens (APA)

Manfred Swarovski (77), Firmengründer und Vorstandsvorsitzender der Swarco AG mit Sitz in Wattens in Tirol, ist am Sonntagabend verstorben, wie das Unternehmen bekannt gab. Der Vorstand unter Philipp Swarovski, Michael Schuch und Daniel Sieberer soll – wie bereits in den vergangenen Jahren – die operative und strategische Führung der Gruppe weiter innehaben.

Swarovskis Ziel sei es immer gewesen, die Stabilität und Kontinuität von Swarco zu gewährleisten, hieß es. Die Swarco AG soll im Familienbesitz bleiben. Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben weltgrößter Ampelhersteller und international die Nummer zwei bei Reflexglasperlen. (APA, 15.5.2018)