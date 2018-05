Las Vegas gleicht im Halbfinale aus

3:1-Auswärtserfolg gegen die Winnipeg Jets

Die Vegas Golden Knights haben im Halbfinale der National Hockey League (NHL) einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Der Liganeuling gewann am Montag (Ortszeit) das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Winnipeg Jets 3:1 und stellte damit auf 1:1. Matchwinner war Jonathan Marchessault, der zwei Treffer (18. Minute/49.) erzielte. Das dritte Spiel wird am Mittwoch in Las Vegas ausgetragen. (APA; 15.5.2018)

Halbfinal-Ergebnis National Hockey League (NHL) vom Montag – Western Conference (best of seven): Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights 1:3 – Stand in der Serie: 1:1.