Weitere Ausschreitungen am palästinensischen Tag der "Nakba" befürchtet

Generalstreik und Proteste in Palästinensergebieten – USA blockieren Untersuchung im Sicherheitsrat – Kneissl verteidigt Teilnahme von Botschafter an israelischem Empfang

Ramallah/Gaza – Nach den tödlichen Konfrontationen von Palästinensern und israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze werden auch am Dienstag Ausschreitungen befürchtet. Alle politischen Fraktionen riefen für Mittag zu Protesten an israelischen Armeekontrollpunkten im Westjordanland auf.

Für Dienstag hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zudem einen Generalstreik ausgerufen, alle Geschäfte, Schulen, Universitäten und Regierungseinrichtungen in den Palästinensergebieten und Ostjerusalem bleiben geschlossen.

Die Lage war auch in Israel angespannt: Im Süden des Landes hat das Militär am Dienstagmorgen Raketenwarnung gegeben, kurz darauf aber von einem falschen Alarm gesprochen.

"Nakba" und Botschaftseröffnung

Am Tag der "Nakba" (Katastrophe) erinnern die Palästinenser traditionell an die Flucht und Vertreibung Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung vor 70 Jahren. Dabei kam es bereits in der Vergangenheit zu Unruhen. Die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem sorgt diesmal für zusätzliche Spannungen.

Die Zahl der bei den Auseinandersetzungen im Gazastreifen an der Grenze zu Israel getöteten Palästinenser stieg in der Nacht auf 59, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Bei den Massenprotesten am Montag seien 2.771 Palästinenser verletzt worden, etwa die Hälfte von ihnen habe Schussverletzungen erlitten.

USA blockieren Untersuchung

Israel wirft der im Gazastreifen herrschenden Hamas vor, Zivilisten in dem Konflikt auf zynische Weise als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Die USA blockierten Diplomatenangaben zufolge im Uno-Sicherheitsrat eine Erklärung, in der eine unabhängige Untersuchung der Gewalt an der Grenze zum Gazastreifen gefordert wurde.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat indes die Teilnahme des österreichischen Botschafters in Israel, Martin Weiss, an einem Empfang des israelischen Außenministeriums vor der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem verteidigt. "Aus unserer Teilnahme am Empfang sind keinerlei völkerrechtliche Implikationen herauszulesen", sagte Kneissl im "ZiB 2"-Interview am Montag. Fast alle EU-Staaten hatten den Empfang boykottiert.

orf Außenministerin Karin Kneissl in der "Zeit im Bild".

An der österreichischen Position im Konflikt zwischen Israel und Palästina ändere sich nichts, sagte Kneissl, die die Annexion Ostjerusalems durch Israel im Jahr 1980 als "völkerrechtswidrigen Akt" bezeichnete. (APA, red, 15.5.2018)