Hirscher und seine langjährige Freundin Laura Moisl erwarten Nachwuchs

Wien – Skistar Marcel Hirscher und seine langjährige Freundin Laura Moisl erwarten ihr erstes Kind. Die beiden posteten am Montag auf Instagram ein Foto mit einem Paar winziger Skischuhe in Händen und dem Text: "The real adventure starts right now" (Das echte Abenteuer beginnt genau jetzt).

The real adventure starts right now. A post shared by Marcel Hirscher (@marcel__hirscher) on May 14, 2018 at 8:00am PDT

(APA, 15.5.2018)