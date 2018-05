Verdächtiger nach Leichenfund in Wien-Döbling festgenommen

"Die Einvernahmen laufen gerade" bestätigt Polizeisprecher Harald Sörös dem STANDARD

Wien – In der Nacht auf Dienstag ist im Mordfall des siebenjährigen Mädchens, das am Samstag in einem Müllcontainer des Gemeindebaus Ditteshof in Wien-Döbling gefunden wurde, ein dringender Tatverdächtiger festgenommen worden. "Die Einvernahmen laufen" sagte Polizeisprecher Harald Sörös dem STANDARD.

Ob es sich – wie zuvor vermutet – um einen Bewohner des Gemeindebaus handelt, wollte Sörös am Dienstagvormittag vorerst noch nicht bestätigen. Gesicherte Details der Einvernahme sollen laut Polizei aber in Kürze folgen.

Die in einem Plastiksack verpackte Leiche der Siebenjährigen war am Samstag gegen 8.30 Uhr im Gemeindebau in der Heiligenstädter Straße gefunden worden. Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass das Mädchen durch einen Stich in den Hals getötet wurde. Das habe die Obduktion ergeben. Zahlreiche Einvernahmen von Zeugen sowie aus Tschetschenien stammende Angehörige der Siebenjährigen wurden einvernommen. (red, 15.5.2018)