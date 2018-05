Verdächtiger nach Mord an Mädchen in Wien festgenommen

Mann aus der Wohnhausanlage befindet sich seit der Nacht auf Dienstag in Polizeigewahrsam

Wien – In der Nacht auf Dienstag ist im Mordfall des siebenjährigen Mädchens, das am Samstag in einem Müllcontainer des Gemeindebaus Ditteshof in Wien-Döbling gefunden wurde, ein dringender Tatverdächtiger festgenommen worden. "Die Einvernahmen laufen" sagte Polizeisprecher Harald Sörös dem STANDARD. Die Polizei bestätigte, dass der Verdächtige ebenfalls ein Bewohner des Gemeindebaus ist.

Nach Informationen des STANDARD handelt es sich beim Verdächtigen um einen Bewohner einer Nachbarsstiege, der ein Bekannter der Familie der Getöteten ist. Die Kinder des Verdächtigen sollen auch zu Geburtstagsfeiern bei der Familie des Opfers eingeladen gewesen sein. Auch die Frau des mutmaßlichen Täters soll gute Beziehungen zur Familie des Opfers gepflegt haben.

Gesicherte Details der Einvernahme des Familienvaters sollen laut Polizei in Kürze folgen.

Die in einem Plastiksack verpackte Leiche der Siebenjährigen war am Samstag gegen 8.30 Uhr im Gemeindebau in der Heiligenstädter Straße gefunden worden. Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass das Mädchen durch einen Stich in den Hals getötet wurde. Das habe die Obduktion ergeben. Zahlreiche Zeugen sowie aus Tschetschenien stammende Angehörige der Siebenjährigen wurden seither einvernommen. (red, 15.5.2018)