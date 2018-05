Soros-Stiftung zieht sich wegen "Repression" aus Ungarn zurück

Vonseiten der "Open Society Foundation" heißt es, es sei "unmöglich, die Sicherheit unserer Operationen und Mitarbeiter zu gewährleisten"

New York / Budapest – Die Stiftung des US-Milliardärs George Soros zieht sich aus Ungarn zurück. Der Schritt erfolge wegen des "immer repressiveren politischen und rechtlichen Umfelds in Ungarn", teilte die Stiftung in der Nacht auf Dienstag in New York mit. Das Büro werde samt Mitarbeitern nach Berlin übersiedeln. Allerdings werde die "Open Society Foundation" (OSF) weiterhin NGOs in Ungarn unterstützen.

"Es ist unmöglich, die Sicherheit unserer Operationen und Mitarbeiter in Ungarn vor willkürlicher Einmischung der Regierung zu gewährleisten", begründete OSF-Präsident Patrick Gaspard den Rückzug. Die Entscheidung erfolge angesichts der Pläne der rechtskonservativen Regierung, ein als "Stop-Soros" bekanntes Gesetzespaket zu beschließen.

Der Rückzug der Stiftung werde "große Auswirkungen" auf die etwa 100 Mitarbeiter von OSF in Budapest haben, da 60 Prozent von ihnen ungarische Staatsbürger seien. Mehrere seien schon mehr als ein Jahrzehnt für die Organisation tätig.

Umstrittenes Gesetzespaket

Gaspard warf der ungarischen Regierung vor, "in für die Europäische Union beispielloser Weise" nicht nur die Arbeit der Stiftung "falsch dargestellt" zu haben, sondern auch "die Zivilgesellschaft unterdrückt" zu haben, "um damit politisch zu punkten". Das "Stop-Soros"-Gesetzespaket sei nur der jüngste Versuch in dieser Richtung.

Das aus drei Gesetzen bestehende Konvolut soll die Rechte von NGOs einschränken, denen die Regierung vorwirft, die "illegale Migration zu unterstützen". So müssen sie sich registrieren lassen, Sonderabgaben leisten und Mitarbeiter können ohne Gerichtsurteil, nur aufgrund einer Anordnung des Innenministers, von Ungarn ferngehalten werden. Das Paket ist eine direkte Fortsetzung eines Gesetzes aus dem Vorjahr, laut dem NGOs sich als "aus dem Ausland unterstützte Organisation" deklarieren müssen, wenn sie in größerem Ausmaß ausländische Spenden erhalten.

Angriffe während und nach Wahlkampf

Orbán bezichtigt Soros eines Plans, die gesellschaftliche Struktur Europas durch Massenzuwanderung zu verändern. Diese Verschwörungstheorie wurde auch von FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus aufgegriffen, der in diesem Zusammenhang von "stichhaltigen Gerüchten" sprach. Die Angriffe auf Soros wurden in Ungarn auch nach dem Wahlsieg von Orbáns Fidesz-Partei am 8. April fortgesetzt. Die Orbán nahestehende Wochenzeitung "Figyelö" veröffentlichte etwa eine Liste mit 200 Personen, die sie als "Soros-Söldner" bezeichnete. Darunter befand sich auch der österreichische Politikwissenschafter Anton Pelinka, der an der von Soros initiierten Central Europe University (CEU) unterrichtet. (red, APA, 15.5.2018)