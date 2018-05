MedUni: Netdoktorin Eva Dichand neue Vorsitzende des Universitätsrats

Stellvertreter Thomas Zeltner

Wien – Der Universitätsrat der MedUni Wien hat sein neues Mitglied Eva Dichand am Montag zu seiner Vorsitzenden gewählt, teilte die Medizinuni mit. Die promovierte Wirtschaftswissenschafterin ist Herausgeberin von "Heute" und Geschäftsführerin des Onlineportals netdoktor.at.

Dichands Entsendung in den Unirat ist seit Februar bekannt. Der neue Universitätsrat der MedUni Wien hat Montag zudem die Irene Virgolini, Direktorin der Nuklearmedizin an der Medizinischen Uni Innsbruck zum neuen Mitglied bestellt. Das zentrale Leitungsgremium der Universität ist nun wieder komplett. Zur Vorsitzenden wurde Eva Dichand gewählt, stellvertretender Vorsitzender ist Thomas Zeltner (Uni Bern, WHO). Die weiteren Mitglieder sind Internistin Brigitte Ettl und Radiologe Reinhart Waneck. Die Funktionsperiode des Universitätsrates läuft über fünf Jahre. (red, 14.5.2018)