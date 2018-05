Iranstreit: Ölpreishoch an heimischen Tankstellen angekommen

Schlechte Nachrichten für Autofahrer, gute für Unternehmer: Die steigenden Ölpreise sorgen für höhere Spritkosten, dürften aber auch die Exportwirtschaft antreiben

Das Ende des Atomdeals zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran brachte das Barrel zum Überlaufen: Seit Mitte März hat der Rohölpreis deutlich zugelegt. Was weltweit die Aktienkurse der Mineralölkonzerne beflügelt und den Petro-Staaten Geld in die Kassen spült, hat für Österreich gemischte Folgen.

Das Dreieinhalbjahreshoch der Ölpreise macht sich nun auch an heimischen Tankstellen bemerkbar: Tanken in Österreich hat sich wieder verteuert. Zu Jahresbeginn war der Kontrast zwischen stark gestiegenen Erdölpreisen und dem vergleichsweise sanften Aufwärtstrend der heimischen Spritpreise noch deutlich.

So hatte sich der Preis für die Erdölsorte Brent in der zweiten Hälfte des Vorjahres von einem Tief von 45 US-Dollar pro Barrel erholt und zum Jahresende die 64- Dollar-Marke überschritten, eine Steigerung um 40 Prozent. Dass Brent im Dezember auf einem Zweieinhalbjahreshoch angekommen war, beeindruckte die Tankstellenbetreiber Österreichs jedoch zunächst nicht sonderlich.

Der Preis für Superbenzin erhöhte sich zwischen Jänner 2017 und Jänner 2018 lediglich um 1,2 Prozent, der Dieselpreis wuchs im Jahresvergleich um 2,0 Prozent, wie der Energiepreisindex der Austrian Energy Agency zeigt.

Zapfsäulen ziehen nach

Mit dieser Diskrepanz ist es nun vorbei. Laut ÖAMTC stieg der Preis für Diesel in Österreich von April auf Mai um bislang drei Cent pro Liter, der Preis für Superbenzin sogar um 3,5 Cent – eine deutliche Verteuerung im Vergleich zum Jahresbeginn.

Damit befinden sich die Treibstoffkosten hierzulande auf dem höchsten Stand seit Sommer 2015. Seit Anfang April stiegen die Ölpreise weiter um rund elf Prozent. "Wir glauben, dass die Preissteigerung des Rohöls nun auch an den Zapfsäulen angekommen ist," sagte ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexpertin Nikola Junick dem STANDARD.

Für differenziertere Rückschlüsse müsse es mehr Transparenz bei der Preisaufschlüsselung geben. Zudem gebe es regionale Preisunterschiede bei Österreichs Tankstellen, über die man sich informieren sollte. "Tendenziell gibt es ein Ost-West-Gefälle, im Osten kann das Tanken günstiger kommen", so Junick. Und es gebe weitere Aspekte: "Zum Wochenende hin wird es ebenfalls teurer, und es lohnt sich für die meisten Urlaube im europäischen Ausland, vorher in Österreich zu tanken, gerade bei Italien oder Deutschland. Nur in Ungarn und der Tschechischen Republik ist es zurzeit leicht billiger."

Schub für Exporte

Während die Spritpreise auf die Urlaubslaune der Österreicher drücken dürften, bescheren die Ölpreise Österreichs Wirtschaft zumindest kurzfristig Grund zur Freude. "Die Erfahrung hat gezeigt, dass höhere Rohstoffpreise die heimischen Exporte positiv beeinflussen", sagt Wifo-Chef Christoph Badelt.

Österreichs Unternehmen produzieren vor allem Investitionsgüter. Die werden in erdölreichen Staaten verstärkt nachgefragt, sobald die Ölpreise steigen. Die positive Auswirkung auf die heimische Konjunktur sei aber nur ein Scheineffekt, sagt Badelt, und auf etwa zwei Jahre beschränkt.

Mittelfristig würde auch in Österreich die negative Wirkung gestiegener Energiepreise durchschlagen. Höhere Sprit- und Heizölpreise senken die Kaufkraft der Konsumenten. Außerdem drosselt ein höherer Ölpreis die globale Konjunktur, das bekommt die Exportwirtschaft zu spüren.

Der größte Energiekonzern Österreichs aber darf sich freuen. Die Aktien der OMV haben beinahe ihren Jahreshöchststand vom Jänner erreicht, nachdem der Kurs vorübergehend abgerutscht war. (jeo, slp, 15.5.2018)