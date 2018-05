US-Botschaft in Jerusalem eröffnet, Tote und Verletzte bei Zusammenstößen an Gaza-Grenze

Pünktlich zu den 70-Jahr-Feierlichkeiten Israels wurde das US-Konsulat in Jerusalem offiziell zur Botschaft erklärt. Es war ein Schritt mit hoher Symbolkraft, der zu Beifall und Protesten führte – und zu dutzenden Toten

"Interessant, was? Haben wir hier sonst nicht so oft", sagt Keren Levy und blickt auf die Übertragungswagen der Fernsehteams, die sich schon am Morgen am Straßenrand hier im Jerusalemer Stadtteil Arnona positioniert haben. Der Generator brummt, gleich daneben haben Sicherheitsleute schwarze Tücher als Sichtschutz an dem Sicherheitszaun des Konsulats angebracht, das ab 16 Uhr Ortszeit zur Botschaft aufgewertet wird. Ab und zu klingt eine Stimme aus einem Lautsprecher – Tonproben für die Zeremonie am Nachmittag.

Kosmetikerin Keren Levy arbeitet auf der Rückseite eines Gebäudes gegenüber der zukünftigen Botschaft im Studio Anastasia, das so klein ist, dass gerade einmal drei Kundinnen Platz haben. Eben hat Levy noch Fingernägel lackiert, für eine Zigarette und einen Kaffee aus dem Pappbecher ist sie kurz herausgekommen. Von dem kleinen Spielplatz nebenan beobachtet sie nun die Vorbereitungen für diesen politisch so bedeutenden Schritt, der 9.000 Kilometer entfernt von hier, in Washington, D.C., von US-Präsident Donald Trump vor fünf Monaten beschlossen wurde. Die ganze Welt blickt auf diesen Ort, an dem nun Geschichte geschrieben wird, es wird die erste Botschaft in Jerusalem sein. Und sie sorgt für Aufruhr in der Region.

Getrübte Stadtrandidylle

Überall stehen in Arnona Sicherheitsleute und Polizisten bereit. Seit dem Morgen fliegt eine Drohne über dem Gelände, Hubschrauber kreisen am Himmel. Polizisten sperren die Zugänge zur Straße entlang der Botschaft ab. Nur die direkten Anwohner können hier mit Ausweisen noch rein und raus. Jerusalem hat schon viel erlebt an Umbrüchen, Aufständen, hohen Besuchen aus dem Ausland. Aber Arnona? Anders als die Altstadt und das Zentrum, wo die Menschen den heiligen Stätten, den bedeutenden Plätzen besonders nah sein wollen und damit Krawalle, Proteste und auch Medienrummel gewohnt sind, ist Arnona ein verschlafener Stadtteil im Süden Jerusalems. Wer hierherzieht, sucht Ruhe, Spielplätze für die Kinder, wenig befahrene Straßen mit genug Parkplätzen und eine Wohnung mit Balkon, vielleicht sogar mit Blick ins Tal – über das Botschaftsgebäude am Hang hinweg.

Das Gelände liegt direkt auf der Grünen Linie zwischen Westjerusalem und einem Gebiet, das manche als Niemandsland bezeichnen, das aber eigentlich "zwischen den Linien" liegt: ein Gebiet zwischen West- und Ostjerusalem, das im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens zwischen Jordanien und Israel 1949 wiederum in drei Sonderzonen aufgeteilt wurde.

Tumulte

Bisher hat all das hier für die Anwohner keinen Ärger bedeutet. An diesem Montag aber platzt Trump in die Stadtrandidylle. Er will sich nur per Videobotschaft dazuschalten lassen, hat seine Tochter und Beraterin Ivanka Trump und deren Ehemann Jared Kushner nach Jerusalem geschickt, auch Finanzminister Steven Mnuchin sowie der Nahostgesandte Jason Greenblatt gehören zur amerikanischen Delegation. Insgesamt sind um die 800 Gäste geladen, die bei der Zeremonie am Nachmittag dabei sind.

Pünktlich zum Umzugsbeginn kommt es in der Nähe zu Tumulten. Hunderte arabische Demonstranten haben sich versammelt, darunter, so heißt es, auch arabische Knesset-Abgeordnete. "Al Quds ist die Hauptstadt Palästinas" steht auf ihre Plakaten – Al Quds, das ist der arabische Name für Jerusalem. Doch die Polizei greift sofort ein, reißt ihnen die palästinensischen Flaggen und Plakate aus den Händen, drängt die Menge zurück, nimmt einige Demonstranten fest. "Buscha", ruft die Menge, Schande. Auf der anderen Seite klatschen ein paar Trump-Unterstützer, als ein Palästinenser von der Polizei abgeführt wird. Und von den Wohnhäusern nebenan spritzt ein Mann mit dem Wasserschlauch auf die arabischen Demonstranten.

Geburtstagsgeschenk

Trump hatte die Verlegung der Botschaft auf diesen 14. Mai gelegt, nach gregorianischem Kalender der israelische Unabhängigkeitstag – ein Botschaftsumzug als Geburtstagsgeschenk. Er bleibt aber vorerst symbolisch: Nur ein kleiner Mitarbeiterstab wird in das bisherige Konsulatsgebäude ziehen, der große Rest bleibt in Tel Aviv, bis ein Neubau auf dem Gelände fertiggestellt wird, angeblich soll es Ende des Jahres so weit sein. In den kommenden Jahren soll dann an einem ganz anderen Standort neu gebaut werden – wo und wann, ist noch nicht klar.

Wie so viele von Trumps Entscheidungen ist auch diese hier höchst umstritten: Für die einen ist Trump ein Held, der wieder einmal ein Wahlversprechen einhält, eines, auf das vor allem seine evangelikalen, proisraelischen Anhänger gesetzt hatten. In den Straßen Jerusalems wurden bereits in den Tagen zuvor amerikanische Flaggen aufgehängt. Plakate mit der Aufschrift "Trump Make Jerusalem Great" hat das "Friends of Zion Museum" entlang der Straße, die zur neuen Botschaft führt, anbringen lassen. Auch in Arnona haben vereinzelt Anwohner US-Flaggen auf die Balkone gehängt.

Für die Gegner des Botschaftsumzuges ist Trump hingegen ein Provokateur, der die Region in Unruhe versetzt. Denn der Status der Stadt ist umstritten und soll laut internationaler Staatengemeinschaft erst im Zuge der Friedensverhandlungen geklärt werden. Israel beansprucht ein ungeteiltes Jerusalem als Hauptstadt. Die Palästinenser hingegen wollen zumindest Ostjerusalem als Hauptstadt ihres zukünftigen Staates. Gute 60 Kilometer entfernt demonstrieren Palästinenser im Gazastreifen an der Grenze zu Israel. Bereits zu Mittag werden von dort erste Tote gemeldet, in den folgenden Stunden steigt die Zahl der Getöteten dramatisch an.

Auch in Arnona selbst finden sich Gegner des Umzugs: Manche fühlen sich als Spielball politischer Interessen missbraucht. Dass für die Botschaft eine neue Straße als Fluchtroute gebaut wird und eine mindestens drei Meter hohe Mauer den bisherigen Sicherheitszaun ersetzen soll, stört so manche hier. Sie hatten in den Wochen zuvor versucht, mit einer Petition beim Obersten Gerichtshof den Bau aufzuhalten. Doch der Oberste Gerichtshof lehnte ab. (Lissy Kaufmann aus Jerusalem, 14.5.2018)