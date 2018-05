Laden Sie sich den Spielplan herunter, drucken Sie ihn aus und tragen Sie die Tipps und Ergebnisse aller Partien ein

Hier ist derStandard.at-Spielplan für die Fußball-WM in Russland zum Download! Laden Sie sich den Spielplan herunter, drucken Sie ihn aus (idealerweise im Format A3!) und tragen Sie die Tipps und Ergebnisse aller Spiele der Fußball-WM ein.

Die Fußball-WM 2018 startet am 14. Juni, das Finale findet am 15. Juli in Moskau statt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß! (red, 14.5.2018)