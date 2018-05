Cannabis-Bande in Wien ausgehoben: 92 Kilo beschlagnahmt

Drogenverkauf fand im Bereich Praterstern und am Donaukanal statt – 35 Festnahmen

Wien – Die Polizei ist einem Drogenring in Wien auf die Spur gekommen. Es handelt sich um die Dealer-Szene im Bereich Praterstern und Donaukanal. Im Laufe der Ermittlungen haben die Behörden 35 Menschen verhaftet und 92 Kilo Suchtgift beschlagnahmt.

Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl, Oberst Georg Rabensteiner, Leiter der Außenstelle West des LKAs und Bezirksinspektor Martin Glöckler gaben am Montag bei einer Pressekonferenz die Unterbindung des Drogenrings bekannt. Der Bande wurde der Handel von insgesamt 182 Kilogramm Cannabis im Wert von 1,8 Millionen Euro nachgewiesen.

Die meisten Täter kamen aus Nordafrika, vor allem aus Algerien, und waren im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 nach Österreich gekommen. Laut Pürstl hatten sie von Beginn an das "ganz klare Ziel", Drogenhandel in der Hauptstadt zu betreiben.

Ermittlungen seit Sommer 2017

Die Bande hatte sich im Bereich Praterstern und Donaukanal etabliert. Nachdem sich zwei frühere Gruppierungen gewaltsam bekämpft hatten und eingesperrt wurden, war dort ein Vakuum entstanden, sagte Rabensteiner.

Die Behörden, insbesondere die Suchtgiftgruppe Wagner der Außenstelle West, wurden im Sommer 2017 auf die neue Gruppe aufmerksam und begannen zu ermitteln. Im September stürmten sie ein Appartement in der Radetzkystraße, das als Bunkerwohnung für einige Mitglieder der Gruppe fungierte. Die Unterkunft wurde von einem etwa 35-jährigen Algerier geführt, der aus der Schubhaft geflohen war.

Suchtgift von Marokko über Italien nach Wien

Die Razzia im dritten Bezirk lieferte den Behörden wichtige Hinweise über das Prozedere der Organisation. Das Cannabis stammte aus Marokko und wurde durch Kuriere von Italien angeliefert. Wie Rabensteiner erklärte, setzten sich die Wiener Beamten mit dem LKA Kärnten und der Autobahnpolizei Villach in Verbindung.

Diese konnte im November 2017 einen Lieferanten abfangen, der mit einem Mietwagen auf dem Weg nach Wien war. Im Kofferraum des Fiat Punto fanden die Behörden 58 Kilo Cannabis. Durch die Hinweise des Kuriers wurden weitere 30 Kilogramm aus einer weiteren Lieferung in einer Meidlinger Wohnung beschlagnahmt. Die weiteren vier Kilo stammten aus kleineren Amtshandlungen.

Internationales Netzwerk

"80 Prozent" der identifizierten Täter stammt aus Algerien, sagte Rabensteiner. Die anderen gaben an, aus anderen Maghreb-Ländern zu kommen. Die Kuriere, sowie die Verantwortlichen für die Zwischenlagerung der Cannabis in Italien, sind überwiegend Marokkaner.

Ein kleiner Teil der Festgenommenen stammt aus Nahost-Ländern wie Syrien, Afghanistan und dem Irak. Diese hatten jedoch kleinere Aufgaben und waren meistens als Läufer unterwegs.

Darüber hinaus nahm die Polizei einen Italiener und eine Slowakin im Rahmen der Ermittlungen fest. Auf die Frage, ob derzeit auch internationale Ermittlungen laufen, wollte Bezirksinspektor Glöckler nicht eingehen. Fast alle Mitglieder der Bande waren aufgrund von kleineren Straftaten der Polizei bekannt.

Die meisten Täter kannten sich von zu Hause

Die Behörden konnten feststellen, dass die meisten Täter sich bereits vor der Ankunft in Wien kannten. Dies komme bei nordafrikanischen Kriminellen häufig vor, sagte Glöckler. Oft sind es Arbeitskollegen, Nachbarn oder Freunde, die "an bestimmten Orten in Algerien" rekrutiert werden und in der Kriminalität landen.

Sie reisen legal von Algerien aus, werfen ihren Reisepass weg und kommen dann meistens als Asylwerber in das Zielland, schilderte Glöckler. Die kriminelle Arbeit in Europa biete ihnen häufig bessere Verhältnisse als eine legale Beschäftigung in der Heimat, so Rabensteiner. Mit Asyl haben diese Entwicklungen allerdings "nichts zu tun". Es handele sich vielmehr um organisierte Kriminalität.

In diesem Fall wurden die Täter sofort von Mittelmännern in Wien untergebracht und bekamen Taschengeld für die Deals. Das führte auch dazu, dass sie sich nicht anderen Hilfsorganisationen wenden mussten – was sie kaum auffindbar machte. Glöckler sprach von einem "Mantel des Schweigens", der sich um diese Organisation aufgebaut hatte. (Francesco Collini, 14.5.2018)