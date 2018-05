Brexit: Britische Regierung verhandelt mit sich selbst

Das Kabinett May streitet in aller Öffentlichkeit über die künftige Zollpartnerschaft mit der Europäischen Union

foto: afp photo / pru and afp photo / ho / Obwohl Premierministerin Theresa May und Außenminister Boris Johnson im Parlament nahe beieinander sitzen, bevorzugen sie es, via Medien miteinander zu kommunizieren.

Verhandlungen – speziell heikle wie jene über den Austritt Großbritanniens aus der EU – finden gewöhnlicherweise am Verhandlungstisch zwischen zwei Verhandlungspartnern statt. Im Fall des Brexits wären dies die Regierung in London und die Kommission in Brüssel.

Die britische Regierung hat in den vergangenen Tagen jedoch einen neuen, außergewöhnlichen Zugang zu den Brexit-Verhandlungen gefunden: Sie verhandelt gerade mit sich selbst. Teilweise zum Gaudium, teilweise zum Schrecken des britischen Publikums tut sie das noch dazu nicht am Verhandlungstisch, sondern via Zeitungs-, TV- und Radiointerviews.

Knackpunkt in den innerbritischen Verhandlungen über das zukünftige Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich sind zwei Vorschläge von Premierministerin Theresa May über die künftige Zollzusammenarbeit:

"Gestrafftes" Handelsabkommen Bei diesem würden die Zollkontrollen zwar nicht wegfallen, aber deren Auswirkung sollen mithilfe von technischen Lösungen reduziert werden. Demnach müssten nicht jedes Mal, wenn eine Ware die Grenze überschreitet, Zollabgaben entrichtet werden, sondern Firmen könnten sie kumuliert, alle paar Monate entrichten.

Bei diesem würden die Zollkontrollen zwar nicht wegfallen, aber deren Auswirkung sollen mithilfe von technischen Lösungen reduziert werden. Demnach müssten nicht jedes Mal, wenn eine Ware die Grenze überschreitet, Zollabgaben entrichtet werden, sondern Firmen könnten sie kumuliert, alle paar Monate entrichten. Zollpartnerschaft Bei diesem Vorschlag wären keine neuen Zollkontrollen zwischen Großbritannien und der EU notwendig. Stattdessen würde das Vereinigten Königreich an seinen Grenzen Zölle für die EU einheben. Verlässt die Ware Großbritannien nicht und die britischen Zölle wären niedriger, könnten sich britische Firmen die Differenz refundieren lassen.

May favorisierte in der Vergangenheit letzteren Vorschlag. Das hat ihren Außenminister Boris Johnson auf den Plan gerufen. In der "Daily Mail", der Haus- und Hofzeitung der Brexit-Befürworter, nannte Johnson die Idee einer Zollpartnerschaft "verrückt".

Kein Karriereende

Normalerweise wäre eine derartige öffentliche Kritik an Vorschlägen der eigenen Premierministerin das Karriereende eines Kabinettmitglieds. Normalität sucht man im britischen Kabinett derzeit jedoch vergeblich.

Die Aussagen Johnsons sind auch deswegen außergewöhnlich, weil Mays Vorschläge aus ihrer "Mansion House"-Rede vom März dieses Jahres stammen. Die Rede wurde zuvor in ihrem Kabinett, dessen Mitglied Johnson damals wie heute ist, abgesegnet.

Dass ein Regierungsmitglied öffentlich Vorschläge kritisiert, denen es selbst zugestimmt hat, ist ein Novum in der britischen Innenpolitik.

Tausende Jobs gefährdet

Vom Vorbild Johnson offenbar angestachelt, schaltete sich vergangene Woche Wirtschaftsminister Greg Clark in die Debatte ein – selbstverständlich in der Öffentlichkeit. Alles andere als eine Zollpartnerschaft würde tausende Jobs in Großbritannien kosten, so Clark in der BBC.

foto: jeff overs/bbc/ handout Wirtschaftsminister Greg Clark warnt davor, dass tausende Jobs gefährdet sein könnten, wenn die Zollpartnerschaft nicht kommt.

Anfang dieser Woche meldete sich schließlich Gesundheitsminister Jeremy Hunt zu Wort. Er entschloss sich, dies in einem Radio-Interview zu tun, und mahnte in der BBC, dass es wichtig sei, "dass wir derartige Debatten im Privaten" haben.

Corbyn "Hebamme" eines harten Brexits

Für die Opposition wäre das alles normalerweise ein gefundenes Fressen. Diese hadert allerdings auch gerade mit ihrem Brexit-Kurs. Ebenfalls öffentlich. Einige in der Arbeiterpartei von Jeremy Corbyn fordern ein sogenanntes norwegisches Modell für den Brexit – einen Austritt aus der EU, aber eine Mitgliedschaft in der EEA, dem gemeinsamen Wirtschaftsraum Europas, bei dem unter anderem Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein Mitglieder sind.

foto: afp photo / chris j ratcliffe David Miliband (rechts) warnt Parteikollegen Jeremy Corbyn.

Corbyn lehnt dieses Modell jedoch ab. Ex-Außenminister und Parteikollege David Miliband warnte davor, dass Corbyn mit dieser Haltung zur "Hebamme" eines harten Brexits werden könnte. (Stefan Binder, 15.5.2018)