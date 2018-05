Zehn Horrorspiele für 2018: Gänsehaut an Jopypad und Maus

storm in a teacup

Der wahre Horror im realen Leben Nikola Teslas war wohl der Gerichtsvollzieher, in "Close to the Sun" hat der geniale Erfinder allerdings die Geschichte maßgeblich verändert und die Schauplätze dieses ambitionierten First-Person-Horrorspiels mitgestaltet, darunter vor allem ein beeindruckendes Steampunk-Dampfschiff, das Ort der Handlung ist. Sprechen wir’s aus: "Close to the Sun" orientiert sich in Sachen Setting und Atmosphäre offensichtlich an "BioShock", wenn es sich clever genug am großen Vorbild bedient, soll das allerdings kein Nachteil sein. Ein genaues Release-Datum 2018 gibt es noch nicht.