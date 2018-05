Quim Torra zum neuen Regionalpräsidenten von Katalonien gewählt

Der 55-Jährige erreichte im zweiten Wahlgang die benötigte einfache Mehrheit der Stimmen

Barcelona/Madrid – Das katalanische Regionalparlament hat rund fünf Monate nach der Wahl in der Autonomen Region mit Quim Torra einen neuen Ministerpräsidenten gewählt. Der Vertreter des separatistischen Wahlbündnisses JxC (Zusammen für Katalonien) wurde am Montag in Barcelona mit der einfachen Mehrheit von 66 Stimmen von den insgesamt 135 Abgeordneten im Regionalparlament gewählt. Torra folgt auf Ex-Regierungschef und JxC-Mitglied Carles Puigdemont, der Torra zur Wahl empfohlen hatte.

Puigdemont wartet in Deutschland auf eine Entscheidung über ein spanisches Auslieferungsbegehren. Die spanische Justiz wertet die Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens durch Puigdemont als Bruch der Verfassung und hat ihn zur Fahndung ausgeschrieben. (APA, 14.5.2018)