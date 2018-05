Historischer Kalender – 16. Mai

1648 – Die Dnjepr-Kosaken unter ihrem Hetman Chmelnizki besiegen bei Korsun ein polnisches Ritterheer.

1703 – Gründung von Sankt Petersburg durch den russischen Zar Peter den Großen: Auf einer Insel in der Newa-Mündung wird mit dem Bau der Peter-und-Pauls-Festung begonnen. (1712 wird Sankt Petersburg Hauptstadt des Russischen Reiches).

1803 – England erklärt Frankreich den Krieg.

1843 – Erstmals werden Telegramme gegen Gebühr über eine 35 Kilometer lange Telegrafenleitung von Paddington nach Slough übermittelt.

1853 – In Preußen tritt ein Arbeitsverbot für Kinder unter zehn Jahren in Kraft.

1868 – Mit der Premiere von Bedrich Smetanas Oper "Dalibor" wird das Tschechische Nationaltheater in Prag eröffnet.

1888 – Der deutsche Einwanderer Emil Berliner führt im Franklin- Institut in Philadelphia das von ihm erfundene Grammophon vor.

1918 – Erbitterte Nahkämpfe zwischen Österreichern und Italienern im Raum zwischen Brenta und Piave.

1933 – Auf einer ersten "Schwarzen Liste" des "Börsenblatts für den deutschen Buchhandel" stehen die Namen von etwa 130 verfemten Autoren.

1943 – Der Aufstand im Warschauer Ghetto endet mit der vollständigen Zerstörung des jüdischen Viertels durch deutsche SS- und Polizeieinheiten, mehr als 56.000 Juden werden getötet.

1958 – General Charles de Gaulle bietet sich dem französischen Staatspräsidenten Rene Coty als Vermittler zwischen den Putschisten in Algier und der Regierung in Paris an.

1978 – Der am 2. März entwendete Sarg mit der Leiche Charlie Chaplins wird in der Schweiz in einem Acker vergraben gefunden, zwei mutmaßliche Lösegelderpresser festgenommen.

1993 – Nach dem Tod von Turgut Özal wird Süleyman Demirel zum türkischen Staatspräsidenten gewählt.

2003 – Bei Selbstmord-Anschlägen in der marokkanischen Metropole Casablanca reißen zwölf islamistische Attentäter 31 Menschen mit in den Tod.

2008 – Nach einer Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS darf der durch eine Fehlbildung unterschenkelamputierte Leichtathlet Oscar Pistorius bei den Olympischen Sommerspielen in Peking starten.

Geburtstage:

Woody Herman, US-Jazzmusiker (1913-1987)

Pierce Brosnan, irischer Schauspieler (1953- )

Mercedes Echerer, öst. Schauspielerin und Politikerin (1963- )

Robert Kratky, öst. Radiomoderator (1973- )

Tori Spelling, US-Schauspielerin (1973- )

Todestage:

Albert Paris Gütersloh (eigtl. Albert Conrad Kiehntreiber), öst. Dichter/Maler (1887-1973)

William Steinberg, dt.-US-Dirigent (1899-1978)

Fjodor Abramov, russ. Schriftsteller (1920-1983)

Valtr Komarek, tschech. Reformkommunist (1930-2013)

(APA, 16.5.2018)