Falscher Bomben-Alarm: ÖBB dementieren Aufmacher von "Oe24.at"

Polizei-Sprecher "Ein wenig über das Ziel hinausgeschossen"

Wien – Die "Top-Story" von oe24.at am Montag wollten die ÖBB so nicht stehen lassen: "Entgegen der Top-Schlagzeile auf @Oe24at haben wir am Hauptbahnhof in Wien keinen Bombenalarm. Alle Züge fahren normal, nichts wurde geräumt", widersprachen die Bundesbahnen via Twitter. Einzelne Medien wären da "ein wenig über das Ziel hinausgeschossen", erklärte auch ein Polizeisprecher auf STANDARD-Anfrage zu dem Vorfall.

foto: oe24.at

Die ÖBB dazu:

Entgegen der Top-Schlagzeile auf @Oe24at haben wir am Hauptbahnhof in Wien keinen Bombenalarm. Alle Züge fahren normal, nichts wurde geräumt.



Also: Weiterhin gute Fahrt. — ÖBB (@unsereOEBB) May 14, 2018

Auch "Heute" berichtete unter Berufung auf Passanten über einen "Großeinsatz der Polizei am Hauptbahnhof Wien".

foto: heute.at

Routine-Einsatz

Was war da los am Hauptbahnhof? Ein Routine-Einsatz, wenn "verdächtige Gegenstände" gemeldet werden. sagt Polizeisprecher Daniel Fürst. Er bestätigt übliche "Absperrmaßnahmen", weil eine Tasche entdeckt wurde. Ein "sprengstoffkundiger" Kollege untersuchte das Gepäckstück und gab Entwarnung.

Davon berichten inzwischen auch "Oe24.at" und "Heute.at". (red, 14.5.2018)