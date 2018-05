Michael Ludwig holt vier neue Stadträte in das Wiener SPÖ-Team

Die FPÖ will das neue Team nicht unterstützen, die Grünen begrüßen die Entscheidung

Wien – Wiens SPÖ-Chef, der designierte Bürgermeister Michael Ludwig, hat die Katze nun aus dem Sack gelassen. Am Montag präsentierte er vor Journalisten sein neues Team, mit dem er ab 24. Mai die Stadt regieren will. "Ich habe immer gerne starke Persönlichkeiten um mich", sagte Ludwig am Montag.

Eine große Überraschung war die Besetzung des Kulturressorts mit der Kultur- und Theaterwissenschafterin Veronica Kaup-Hasler. Sie war bis 2017 zwölf Jahre lang Intendantin des Steirischen Herbstes – und damit längstdienende Leiterin des Festivals. Kaup-Hasler ist Ludwigs Quereinsteigerin. Sie selbst ist – zumindest noch – nicht Mitglied der SPÖ. Mit ihren guten Verbindungen im Kulturbereich ist Kaup-Hasler für Ludwig die beste Wahl für das Ressort: "Ich kenne und schätze sie noch, als sie im Rahmen der Wiener Festwochen als Dramaturgin und enge Mitarbeiterin des Intendanten Luc Bondy tätig war." Kaup-Hasler selbst war überrascht. "Aber ich habe in dieser Biografie schon einige Volten geschlagen." Bei Ludwig bedankte sie sich "für den Mut, jemanden zu nehmen, der ein seltsames Wesen ist".

Das Finanzressort wird Peter Hanke übernehmen. Er hat laut Ludwig schon als Chef der Wien-Holding bewiesen, in schwierigen Situationen einen "kühlen Kopf bewahren" zu können. Die bisherige Finanzstadträtin Renate Brauner werde beruflich "neue Wege" gehen, verkündete Ludwig. Man habe sich jedoch im Guten getrennt, so der künftige Stadtchef. "Wir spielen bei den europäischen Metropolen mit. Das ist eine Herausforderung", sagte Hanke. Er verneige sich vor Ludwig, es sei eine Ehre, für ihn und die Stadt zu arbeiten. "Wir wollen nicht stehen bleiben. Die wichtigen Schritte gehören jetzt gesetzt."

Brauner als "Schnittstelle"

"Als Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen freue ich mich, dass die Wiener Stadtregierung, wie auch bisher, zur Hälfte mit Frauen besetzt ist", erklärte Brauner in einem Statement an den STANDARD: "Für mich persönlich bedeutet die Neuaufstellung eine neue Aufgabe." Sie werde "ergänzend zu meiner Tätigkeit als VÖWG-Präsidentin die Stadt Wien künftig im Bereich Daseinsvorsorge und Kommunalwirtschaft national und international vertreten und meine Erfahrungen und Netzwerke weiter einbringen", so Brauner.

Konkret wird Brauner Betriebe und Unternehmen der Stadt Wien bei ihrer Präsentation und Vernetzung im europäischen und internationalen Umfeld unterstützen. Gleichzeitig intensiviert sie die Koordinierung der Einrichtungen im Magistrat und im stadtnahen Umfeld, die im Bereich Daseinsvorsorge und Kommunalwirtschaft ihren Schwerpunkt haben. Darüber hinausgehend begleitet sie Wiener Betriebe und Unternehmen mit Schwerpunkt auf Stadttechnologien im Ausland, vor allem auch in der EU. Sie soll ihre "Tätigkeit als Schnittstelle" zwischen Magistrat, Wien Holding, der Wiener Stadtwerke und weiteren Stellen und Einrichtungen ausüben.

Gute Ratschläge

Peter Hacker, noch Chef des Fonds Soziales Wien, wird Sandra Frauenberger im Sozial- und Gesundheitsressort beerben. Neu kommen die Agenden für Sport hinzu. Hacker habe "schwierige Rahmenbedingungen gut gemeistert", sagte Ludwig. Der neue Stadtrat selbst erklärte, er trete "vom Balkon der guten Ratschläge" nun in die erste Reihe – mit ein bisschen "Unsicherheit". Darauf angesprochen, dass Ludwig und Hacker sich in der Vergangenheit – gerade in puncto Mindestsicherung – nicht immer einig waren, entgegnete Ludwig: "Im Zweifelsfall entscheidet der Bürgermeister."

Für das Wohnbauressort galt Kathrin Gaal von Anfang an als Favoritin. Sie machte das Rennen und bekommt die Frauenagenden dazu. "Mir ist das leistbare Wohnen und der soziale Wohnbau sehr wichtig. Ich bin da ganz auf einer Linie mit Michael Ludwig", sagte die bisherige Bezirksvorsteherin von Favoriten. In Zukunft solle der Wohnbau "Hand in Hand mit der nötigen Infrastruktur gehen".

Aus dem Team von Bürgermeister Michael Häupl wird Ludwig Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Umweltstadträtin Ulli Sima übernehmen.

Zweite Runde und Einladungen

Die Spitzen der Wiener Grünen begrüßten die Personalentscheidungen beim Koalitionspartner am Montag. "Somit sind die Weichen für die zweite Halbzeit von Rot-Grün gestellt", hieß es. An erster Stelle stehe nun ein koalitionärer Austausch und Fahrplan, um die weitere Umsetzung des gemeinsamen Regierungsprogramms festzulegen. Dabei solle es speziell um günstigen Wohnraum, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und den bevorstehenden Untersuchungsausschuss zum umstrittenen Krankenhaus Nord gehen. "Es ist gut, dass es jetzt Klarheit gibt: Wir haben ein gemeinsames Arbeitsprogramm, das wir jetzt weiter umsetzen können. Ich freue mich darauf, dieses Programm jetzt auch mit meinen neuen KollegInnen angehen zu können", erklärte Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.

Die ÖVP wünscht sich, "dass es nach der Bekanntgabe des Stadtrat-Teams nun endlich wieder um Wien geht". Landesparteiobmann und Kulturminister Gernot Blümel sei froh über jede Veränderung in Wien. "Denn jede Veränderung bringt auch die Chance auf Verbesserung", erklärte Blümel. "Vor allem im Kunst- und Kulturbereich hoffe ich auf gute Zusammenarbeit mit der neuen Kulturstadträtin. Meine große Hoffnung ist, dass es endlich gelingt, kulturelles Erbe und Zukunft in Wien unter einen Hut zu bringen." Er lade Kaup-Hasler zu einem "sehr zeitnahen Austausch" ein und habe sein Büro bereits mit der Terminfindung beauftragt.

Keine Unterstützung der FPÖ

Keine Unterstützung wird es von der Wiener FPÖ für das neue Team geben. Dieses könne man "nur als das letzte Aufgebot des roten Wien bezeichnen", erklärte Landesparteichef Johann Gudenus. Für den künftigen Bürgermeister werde es daher "keine einzige Stimme" der 34 FPÖ-Abgeordneten geben. "Und wenn Ludwig verspricht, sich künftig um die Sicherheit zu kümmern, ist das eher eine Drohung", so Gudenus.

Bei Ludwigs Wahl zum Wohnbaustadtrat im Jahr 2015 sah das noch anders aus. Damals stimmten zumindest Teile der FPÖ für Ludwig. "Wir haben Michael Ludwig einen Vertrauensvorschuss entgegengebracht, den er nicht genutzt, sondern verspielt hat", erklärt der nichtamtsführende Vizebürgermeister Dominik Nepp auf STANDARD-Anfrage. Wie man es in der FPÖ mit den weiteren Stadträten halten wird, will die FPÖ am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt geben.

Nepp sieht in Ludwigs SPÖ-Mannschaft jedoch eine "unbekömmliche Mischung aus Parteisoldaten, Profiteuren des roten Günstlingssystems und einer großen Unbekannten – nämlich der neuen Kulturstadträtin". Mit Hacker werde nun "ausgerechnet jemand Gesundheits- und Sozialstadtrat, der unter Sonja Wehsely und Sandra Frauenberger maßgeblich für Wiens völlig verfehlte Zuwanderungs- und Sozialpolitik sowie für den Zusammenbruch des Gesundheitswesen mitverantwortlich" gewesen sei. Hanke sei ein "typischer Profiteur des roten Wien", und Gaal habe bisher als Gemeinderätin "keinerlei Kompetenz in Fragen der Wohnbaupolitik bewiesen". (Oona Kroisleitner, 15.5.2018)