Die hässlichsten PC-Gehäuse, die jemals gebaut wurden

Manche Cases sind das Gegenteil einer Augenweide und bieten auch kaum Funktionalität

Bei PC-Gehäusen scheiden sich die Geister. Die einen mögen einen möglichst simplen Look ohne großen Schnickschnack und die anderen ein Case, das stilistisch an "Transformer" erinnert und an jeder Ecke Beleuchtung aufweist. Generell gibt es aber auch Gehäuse, die hinsichtlich des Designs keine der beiden Zielgruppen ansprechen, da sie wirklich nicht gelungen sind. Folgende Auflistung zeigt die hässlichsten Cases, die jemals zu kaufen waren.