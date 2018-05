Admira holt Bauer vom Drittligist Ebreichsdorf

Der 25-Jährige erhält beim Europacup-Starter aus der Südstadt einen Zweijahresvertrag

Maria Enzersdorf – Der FC Admira werkt weiter am Kader für die nächste Saison. Der in der Europa-League-Qualifikation startende Fußball-Bundesligist gab am Montag die Verpflichtung von Defensivspieler Sebastian Bauer bekannt. Der 25-Jährige wechselt aus der Regionalliga Ost vom ASK Ebreichsdorf in die Südstadt. Bei der Admira erhielt Bauer einen Zweijahresvertrag.

Bauer kann als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, schrieb die Admira in einer Aussendung. Er sei über einen längeren Zeitraum beobachtet worden. Die Admira hatte erst Sonntag bekannt gegeben, den dänischen U19-Internationalen Morten Hjulmand verpflichtet zu haben. (APA, 14.5.2018)