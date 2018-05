Nintendo Classic Mini wird im Juni wieder verkauft

Vorerst allerdings nur in den USA – wann die Retro-Konsole heuer kommt, ist bisher unklar

Die NES Classic Edition wird bald wieder verkauft. Die Neuauflage der Konsole soll ab dem 29. Juni wieder im Verkauf sein – allerdings vorerst nur in den USA. Wann die ausverkaufte NES Classic Edition hierzulande landet, ist bisher noch unklar. 2018 soll das Gerät aber wieder verfügbar sein. Dies ist zumindest fix.

wirspielen Wir spielen mit dem Nintendo Classic Mini.

Preis ist gleich geblieben

Die Retro-Konsole wird zumindest in den USA weiterhin um 60 US-Dollar verkauft. Im Lieferumfang enthalten sind 30 vorinstallierte Games, sowie ein Controller. Ob das Gerät auch hierzulande wieder um 70 Euro verkauft wird, ist ebenso noch nicht klar. Die NES Classic Edition war in Österreich nach kürzester Zeit ausverkauft und wurde in weiterer Folge zu Fantasiepreisen auf eBay & Co. gehandelt. (red, 14.05.2018)