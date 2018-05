Muss nicht mehr warten: CBS stellt "Kevin Can Wait" ein

Aus für Kevin James und Leah Remini nach nur zwei Staffeln

Los Angeles – Leah Remini konnte auch nicht mehr helfen: Kevin James schafft mit "Kevin Can Wait" nur zwei Staffeln. CBS stellt die Comedy ein. Das Finale lief bereits vergangenen Montag in den USA.

"Kevin Can Wait" war als Wiederbelebung der glorreichen Zeiten von Kevin James als Botenfahrer in "King of Queens" gedacht. James Partnerin in der ersten Staffel war Erinn Hayes, danach übernahm Leah Remini, die von 1998 bis 2007 an James' Seite die Carrie Heffernan spielte. Der Erfolg stellte sich trotzdem nicht ein. (red, 14.5.2018)