DMB bei One Show dreifach ausgezeichnet

Holte "Pencils" für "Signed by Bees" für Darbo.

New York – Beim New Yorker Kreativwettbewerb One Show wurde Demner, Merlicek & Bergmann mehrfach ausgezeichnet.

Drei "Pencils" holte die Agentur für "Signed by Bees" für Darbo. Mit dem von echten Bienen gestalteten Etikett gewann die Agentur bereits in Cannes, erhielt einen doppelten Grand Prix beim Golden Drum Festival und weitere Preise, zuletzt etwa in Montreux.

Mit drei "Pencils" gehörte Darbo bei der heurigen Auftaktgala zu den meist augezeichneten Arbeiten bei der seit 1973 stattfindenen One Show, die gemeinsam mit dem ADC New York durchgeführt wird. (red, 14.5.2018)