Vor US-Botschaftseröffnung in Jerusalem: Tote und Verletzte bei Zusammenstößen an Gaza-Grenze

Am Nachmittag eröffnen die USA ihre Botschaft in Jerusalem. Entlang des Sicherheitszauns kommt es deshalb zu heftigen Ausschreitungen

Jerusalem – Schon Stunden vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem ist es am Montag an Israels Grenze zum Gazastreifen zu schweren Protesten gekommen. 28 Palästinenser seien dabei durch Schüsse israelischer Soldaten getötet worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag. Dem Rettungsdienst Roter Halbmond zufolge gab es mindestens 900 Verletzte. Mehr als 450 Personen seien durch Schüsse verwundet worden, mehrere davon lebensgefährlich. Auch ein 14-jähriger Bub wurde demnach getötet.

Zahlreiche Palästinenser setzten im Grenzbereich Reifen in Brand; dichter schwarzer Rauch stieg in den Himmel. Laut Berichten von Augenzeugen versuchten mehrere Männer den Grenzzaun zu Israel zu durchschneiden.

Proteste und Generalstreik

Die israelische Armee hat die Zahl ihrer Soldaten an der Grenze wegen der Proteste verdoppelt. Alle politischen Fraktionen im Gazastreifen riefen zudem zum Generalstreik auf. Geschäfte, Schulen und die Universitäten blieben geschlossen.

Zum 70. Jahrestag der Gründung Israels eröffnen die USA am Montagnachmittag im Beisein von rund 800 Gästen aus Israel und den USA in einem umstrittenen Schritt ihre Botschaft in Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember im Alleingang als Israels Hauptstadt anerkannt. Aus den USA nimmt eine Riesendelegation an der Eröffnungszeremonie teil, die Israel als großen Triumph feiert.

Auch Präsidententochter Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner sind am Sonntag dafür angereist. Donald Trump selbst blieb in Washington. Er schickte zusätzlich noch seinen stellvertretenden Außenminister John Sullivan, Finanzminister Steven Mnuchin und den Nahostgesandten Jason Greenblatt. Diplomaten weiterer Staaten wurden nicht eingeladen – die USA und Israel halten die Einweihung für ein bilaterales Ereignis.



orf

Netanjahu spricht von "bewegendem Tag"

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem "bewegenden Tag für das Volk Israel und den Staat Israel". Netanyahu zitierte am Montag auf Twitter aus der Bibel: "Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende."



השגרירות האמריקנית תיפתח היום אחר הצהריים בירושלים בירתנו. איזה יום מרגש לעם ישראל ולמדינת ישראל! ״בשוב ה׳ את שיבת ציון, היינו כחולמים״ 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 14, 2018 Netanjahus Bibelzitat im Original auf Hebräisch.

We are happy to host the distinguished US delegation in Israel representing President Trump: Deputy Secretary of State John J. Sullivan, Treasury Secretary Steven Mnuchin, Jason Greenblatt, Amb. David Friedman, Ivanka Trump & Jared Kushner. Welcome to Jerusalem – our capital! pic.twitter.com/uUwD6O80Vo — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 13, 2018 Begrüßung der US-Delegation in Jerusalem.

Der palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah bezeichnete Trumps Entscheidung hingegen als "krassen Verstoß gegen internationales Recht und Missachtung der Grundwerte von Gerechtigkeit und Moral". Einen "tragischen Tag in der palästinensischen Geschichte" für die Eröffnung auszuwählen beweise zudem einen "Mangel an Sensibilität und Respektlosigkeit für die Grundwerte des Friedensprozesses". Am Dienstag ist "Nakba-Tag", an dem die Palästinenser traditionell der Vertreibung und Flucht von Hunderttausenden während des ersten Nahostkriegs 1948 gedenken.

Seit Ende März sind bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze 55 Palästinenser getötet und tausende verletzt worden.

Völkerrechtlich heikler Status Jerusalems

Bisher befand sich die US-Botschaft in Tel Aviv, so handhaben es auch andere Staaten: Da der Status Jerusalems aus völkerrechtlichen, politischen und religiösen Gründen als heikel gilt, stehen ihre Botschaften ebenfalls in oder rund um Tel Aviv. Denn der Ostteil Jerusalems gehört völkerrechtlich nicht zu Israel.

1947 verabschiedete die Uno-Generalversammlung ihre Resolution 181. Sie enthielt einen Teilungsplan, der auf dem britischen Mandatsgebiet einen jüdischen und einen arabischen Staat vorsah mit Jerusalem als eigener Einheit unter internationaler Kontrolle. Umgesetzt wurde die Resolution jedoch nie. Im ersten israelisch-arabischen Krieg 1948 verteidigte Israel seine Unabhängigkeit, Ägypten und Jordanien gewannen die Kontrolle über die palästinensischen Gebiete Gaza und Westjordanland einschließlich Ostjerusalems. Westjerusalem stand unter israelischer Kontrolle. Im Sechstagekrieg 1967 eroberte Israel dann Ostjerusalem von Jordanien.

Jordanien hatte Ostjerusalem 1950 annektiert. Israels Parlament erklärte mit dem "Grundgesetz zu Jerusalem" später Jerusalem – einschließlich der 1967 besetzten Gebiete im Osten der Stadt – zur vollständigen und unteilbaren Hauptstadt. Dieser Schritt wurde international nicht anerkannt. Völkerrechtlich gehört Ostjerusalem zum besetzten Westjordanland. Der UN-Sicherheitsrat erklärte die Annexion mit der Resolution 478 für nichtig.

EU kritisiert US-Schritt

Trump erkennt Jerusalem zwar als israelische Hauptstadt an, inklusive jener Teile, die laut Völkerrecht als besetzt gelten. Er hält jedoch daran fest, dass das Schicksal der Stadt Gegenstand von israelisch-palästinensischen Verhandlungen sein soll. Bis heute reklamieren beide Seiten die Stadt ganz oder in Teilen für sich: Israel beansprucht ein ungeteiltes Jerusalem, die Palästinenser sehen zumindest Ostjerusalem als Hauptstadt eines zukünftigen palästinensischen Staates. Pragmatische Friedenslösungen sehen allerdings höchstens eine palästinensische Hauptstadt in Ostjerusalem vor.

Die EU hält weiterhin daran fest, dass der Status Jerusalems zwischen Israelis und Palästinensern geklärt werden muss. Brüssel kritisiert die USA für ihren Schritt, da dadurch eine neuerliche Eskalation des Nahostkonflikts drohe. Eine diesbezügliche Resolution scheiterte allerdings am Widerstand Ungarns, Tschechiens und Rumäniens. Diese drei Länder und Österreichs Botschafter in Israel, Martin Weiss, waren die einzigen EU-Vertreter, die ihre Teilnahme an einem Galaempfang im Außenministerium in Jerusalem am Sonntagabend zugesagt hatten.

Platz in Jerusalem soll nach Trump benannt werden

Bei der Botschaftsverlegung handelt es sich laut US-Angaben um einen "mehrjährigen Prozess". Das Gebäude, in das US-Botschafter David Friedman am Montag von Tel Aviv aus wechseln soll, befindet sich in Arnona, einem Stadtteil im Süden Jerusalems. Die Räume in einem bisherigen Konsulat sind nur ein Provisorium. Die Straßenschilder wurden bereits ausgetauscht, "US-Botschaft" steht nun dort, wo früher "US-Konsulat" zu lesen war. Zunächst soll Friedman zwischen Jerusalem und Tel Aviv pendeln. 400.000 Dollar (knapp 340.000 Euro) haben sich die USA laut einer Botschaftssprecherin den Umbau der Räume in Arnona bereits kosten lassen. Langfristig ist ein neuer Botschaftsbau in Jerusalem geplant.



Zum Dank für die US-Entscheidung soll ein kleiner Platz in der Nähe der neuen Botschaft nach Trump benannt werden. Damit solle dem Präsidenten und den Bürgern der USA "unsere Liebe und Respekt" ausgedrückt werden, sagte Bürgermeister Nir Barkat am Donnerstag.

Von 16 auf null Botschaften in Jerusalem

16 Länder hatten in der Vergangenheit bereits ihre Botschaft in Jerusalem, aktuell ist allerdings keine mehr dort. Einige von ihnen erwägen nun, dorthin zurückzukehren. Nach dem Jom-Kippur-Krieg 1973 hatten Côte d'Ivoire, Zaire (heute Demokratische Republik Kongo) und Kenia aus Protest ihre diplomatischen Beziehungen zu Israel gekappt und ihre Botschaften in Jerusalem geschlossen. Bei der Wiederaufnahme der Beziehungen wurden die Botschaften nach Tel Aviv verlegt.

Mehrere lateinamerikanische Staaten (Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Panama, Uruguay und Venezuela) sowie Haiti und die Niederlande hatten ihre Vertretungen zwischenzeitlich in Jerusalem. Die meisten Verlegungen erfolgten 1980 infolge der Annexion Ostjerusalems. Die letzten Länder, die ihre Botschaften aus Jerusalem abzogen, waren Costa Rica und El Salvador im Jahr 2006. (APA, giu, red, 14.5.2018)