Tote und Verletzte bei Zusammenstößen an Gaza-Grenze

Am Nachmittag eröffnen die USA ihre Botschaft in Jerusale. Entlang des Sicherheitszauns kam es bereits zuvor zu Ausschreitungen

Jerusalem – Schon Stunden vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem ist es am Montag an Israels Grenze zum Gazastreifen zu Protesten gekommen. Sieben Palästinenser seien dabei durch Schüsse israelischer Soldaten getötet worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag. Dem palästinensischen Rettungsdienst Roter Halbmond zufolge gab es mindestens 147 Verletzte. Mehr als 90 seien durch Schüsse verwundet worden, mehrere davon lebensgefährlich. Auch ein Journalist sei unter den Verletzten.

Zahlreiche Palästinenser setzten im Grenzbereich Reifen in Brand; dichter schwarzer Rauch stieg in den Himmel. Nach Berichten von Augenzeugen versuchten mehrere Männer, den Grenzzaun zu Israel zu durchschneiden.

Proteste und Generalstreik

Die israelische Armee hat die Zahl ihrer Soldaten an der Grenze wegen der Proteste verdoppelt. Alle politischen Fraktionen im Gazastreifen riefen zudem zum Generalstreik auf. Geschäfte, Schulen und die Universitäten blieben geschlossen.



Die USA eröffnen am Nachmittag ihre Botschaft in Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember in einem international umstrittenen Schritt Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt. Israel feiert den Schritt als politischen Triumph, in den Palästinensergebieten kam es zu Unruhen. Israel beansprucht ein ungeteiltes Jerusalem als Hauptstadt, die Palästinenser wollen zumindest Ostjerusalem als Hauptstadt ihres zu künftigen Staates.

orf

Netanjahu spricht von "bewegendem Tag"

Vor der Eröffnung der Botschaft hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu von einem "bewegenden Tag für das Volk Israel und den Staat Israel" gesprochen. Der palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah bezeichnete die Entscheidung Donald Trumps hingegen als "krassen Verstoß gegen internationales Recht und Missachtung der Grundwerte von Gerechtigkeit und Moral". "Einen tragischen Tag in der palästinensischen Geschichte zu wählen, beweist einen Mangel an Sensibilität und Respektlosigkeit für die Grundwerte des Friedensprozesses", sagte Hamdallah.

Andere Botschaften haben ihren Sitz in und um Tel Aviv. Auch die EU lehnt einen Umzug ab und hatte geplant, den Schritt der USA zu verurteilen. Doch Ungarn, Tschechien und Rumänien blockierten die Resolution. Diese drei sind zusammen mit Österreichs Botschafter Martin Weiss die einzigen Vertreter aus der EU, die für den Galaempfang im Außenministerium am Sonntagabend in Jerusalem zugesagt hatten. Insgesamt haben nur 32 der 86 geladenen Landesvertreter die Einladung angenommen.

Proteste seit mehr als einem Monat

Seit Ende März sind bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze 55 Palästinenser getötet und tausende verletzt worden. Die Proteste sollten bis Dienstag anhalten – dem Tag der "Nakba" ("Katastrophe"), an dem die Palästinenser traditionell der Vertreibung und Flucht von Hunderttausenden während des ersten Nahost-Krieges 1948 gedenken. Der Tag jährt sich wie die Gründung des Staates Israel zum 70. Mal. (APA, red, 14.5.2018)