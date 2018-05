Festival der Trendsportarten: 3.000 Besucher beim Bodyweight-Day 2018

Insgesamt 3.000 Besucher kamen am Wochenende zum 3. Bodyweight-Day in die MARX HALLE, um 16 Trend-Sportarten auszuprobieren, kennenzulernen und die nationalen und internationalen Stars zu sehen. „Das Feedback der Besucher ist überwältigend. Es war ein Sporttag zum Staunen und Mitmachen. Bodyweight-Training ist ein Trend, der immer mehr Anhänger findet“, unterstreicht Florian Schachner, der vor zwei Jahren mit seinem Partner David Jandrisevits die Veranstaltung ins Leben gerufen hat. „Das Training mit dem eigenen Körpergewicht ist unglaublich vielfältig und abwechslungsreich und es ist für jeden etwas dabei“, so Schachner.

Zu den am Bodyweight-Day präsentierten Sportarten zählten: Street Workout, Bouldern, Parkour, Airtrack Akrobatik, Speedrope, Functionaltraining, Acroyoga, Aerial Silk, Moving & Balancing, Poledance und Calisthenics. „Ein besonderes Highlight am Bodyweight-Day war die internationale Calisthenics Meisterschaft, die wir bereits letztes Jahr nach Wien geholt haben“, erzählt Jandrisevits. Die internationalen Stars kamen von Argentinien bis Tunesien. Die ersten drei Plätze gingen an Dzharap Amirov aus Russland vor Denis Piccolo aus Italien und Samandar Safi aus Österreich. Der Sieger bekommt neben dem Preisgeld die Chance bei den Weltmeisterschaften im Juli teilzunehmen.

Cheerleading-Show, Acroyoga & Groupworkout

Für vielfältige Unterhaltung war ebenso gesorgt. Von der Acroyoga-Shows über Cheerleading- und Poledance-Shows gab es auch viele Programme zum Mitmachen: High Intensity Interval Training, Groupworkout mit „Get Melanized“, Moving Monkey Mobility etc. Zu den insgesamt 40 Austellern zählten: Sporthilfe, Team Alpha Bar, Fit ONE, Sporthalle Wien, NEOH, Kletterhalle Wien, LAOLA1, Aerial Silk.

Move & Beat Vienna – die andere Aftershow-Party

Die Aftershow-Party „Move & Beat Vienna“ hat nicht nur für einen besonderen Abschluss des Bodyweight-Days gesorgt, sondern passend zur Veranstaltung wurden die coolen Beats von den Wiener DJs BOYTOX, CARTELL und AXXOUND mit den ästhetischen Showeinlagen von den Sportvereinen verbunden. Schachner und Jandrisevits planen bereits den 4. Bodyweight-Day für 2019. „Das Interesse ist extrem groß und wir haben bereits viele Ideen, um das Format erfolgreich weiterzuentwickeln“, so Jandrisevits abschließend.

www.bodyweightday.com