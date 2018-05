Anklage gegen zehn führende Vertreter der "Identitären"

Insgesamt 17 Beschuldigten wird Verhetzung, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Sachbeschädigung oder Nötigung vorgeworfen

Graz/Wien – Die Staatsanwaltschaft Graz hat gegen zehn führende Vertreter der "Identitären Bewegung Österreich" (IBÖ) sowie gegen sieben weitere aktive Sympathisanten eine Anklage wegen Verhetzung und krimineller Vereinigung, teils auch wegen Sachbeschädigung und Nötigung eingebracht. Das teilte die Behörde am Montag mit.

Schlag in die Magengrube

Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft, Hansjörg Bacher, sind elf der Personen wegen Verhetzung angeklagt, alle 17 wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung, sechs wegen Sachbeschädigung und ein Mann wegen Nötigung. Letztere bezieht sich auf einen Vorfall im Juni 2016 an der Uni Klagenfurt, wo der Rektor Oliver Vitouch bedroht wurde und einen Schlag in die Magengrube versetzt bekam. Er hatte versucht, einen der Männer aufzuhalten, die eine Vorlesung gestürmt hatten.

Finanzen und Verbandsverantwortlichkeit

Beim ursprünglichen Ermittlungsverfahren, das gegen die "Bewegung", wie sich die Identitären selbst nennen, geführt wurde, ging es einerseits um das Finanzstrafgesetz, weil der Verdacht bestehe, dass die vier Verbände der Identitären in Österreich (drei Vereine und eine Offene Gesellschaft) Steuern hinterzogen haben, erklärt Bacher auf STANDARD-Nachfrage. Die IBÖ habe durch den Verkauf von Merchandising (T-Shirts, Jacken, Hosen) und Spenden Geld eingenommen haben. Andererseits wurde auch in Sachen Verbandsverantwortungsgesetz ermittelt. Aus diesen Ermittlungsverfahren heraus erfolgten vor wenigen Wochen die Hausdurchsuchungen – DER STANDARD berichtete.

Strikte Trennung der Ethnien

In einer Aussendung der Staatsanwaltschaft wird auch der Vereinszweck der rechtsextremen IBÖ beschrieben: "Die Vertreter der IBÖ sehen die kulturelle europäische Identität durch Multikulturalismus, Liberalismus und Islamisierung bedroht. Die IBÖ und ihre Aktivisten streben die strikte Trennung der in Europa lebenden Völker an und lehnen die kulturelle 'Vermischung' der Ethnien ab." Nach dem NS-Verbotsgesetz gibt es keine Anklage.

Muslime "potenziell terroristisch" dargestellt

"Seit der Gründung der Bewegung in Österreich versuchen Vertreter der IBÖ ihre fremdenfeindliche Ideologie durch provokante Aktionen, Internetauftritte, Demonstrationen, Stammtische, Plakatierungen sowie den Verkauf von Propagandamaterial über ein von zwei der Angeklagten im Jahr 2016 eigens dafür gegründetes Unternehmen (Versandhandel) zu verbreiten. Dabei nützen sie die auch in der österreichischen Bevölkerung stetig zunehmende Angst vor radikalislamistischen Terroranschlägen, um den Islam generell mit islamistischem Terror gleichzusetzen und jede in Österreich lebende, der muslimischen Bevölkerungsgruppe zuzuordnende Person als potenziell terroristisch darzustellen", heißt es in der Aussendung der Staatsanwaltschaft.

Auf dem Dach der Grazer Grünen-Zentrale

Auch die Aktion vom April 2016, bei der die rechtsextremen Aktivisten auf die Parteizentrale der steirischen Grünen in Graz kletterten und ein 16 Meter breites Transparent mit der Aufschrift "Islamisierung tötet" entrollten und Kunstblut verschütteten, ist Ermittlungsgegenstand. Ein Propagandafilm dieser Aktion, der online verbreitet wurde, enthielt laut Staatsanwaltschaft weitere "höchst islamfeindliche Parolen". Untersucht wurden auch Aktionen in Maria Lankowitz 2016 und in Wien 2017, die ebenfalls den Tatbestand der Verhetzung erfüllen sollen.

"Ziel dieser Aktionen und sehr öffentlichkeitswirksam betriebenen Propaganda der führenden Vertreter der IBÖ war es, zu Hass gegen die Religionsgemeinschaft des Islam, gegen Muslime, Ausländer und Flüchtlinge und insbesondere auch türkische Staatsangehörige aufzustacheln und diese Gruppen durch Beschimpfungen in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen und herabzusetzen", erklärt die Staatsanwaltschaft.

Prozess in Graz

Wann und von welchem Richter verhandelt wird, ist noch unklar. "Ich kann dazu noch gar nichts sagen", erklärt die Sprecherin des Grazer Straflandesgerichts, Barbara Schwarz. Ein Medienrichter, der für das Verfahren infrage käme, war bereits im Ermittlungsverfahren tätig, womit fraglich ist, ob er den Vorsitz übernehmen kann. (APA, cms, 14.5.2018)