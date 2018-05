Der reichste Ungar ist ein Banker

Sándor Csányi ist zum reichsten Ungarn geworden. An zweiter Stelle steht ein Freund und Nachbar von Premier Viktor Orbán

Budapest – Der reichste Ungar ist weiterhin Sándor Csányi, Chef der größten Bank des Landes, OTP. Auf Platz zwei rangiert ein ehemaliger Gasinstallateur aus dem Heimatdorf von Premier Viktor Orbán, der sein Vermögen alleine im vergangenen Jahr um 500 Millionen Euro steigern konnte. Das geht aus der Liste des Wirtschaftsportals napi.hu hervor, das seit 17 Jahren das Vermögen der reichsten Ungarn schätzt.

Beteiligungen in Agrarunternehmen

Der Reichste der Reichen in Ungarn bleibt Csányi, der sein Vermögen im vergangenen Jahr um 60 Milliarden auf 320 Milliarden Forint (rund eine Milliarde Euro) vergrößerte. Der Banker hat neben seinem großen Einfluss auf den ungarischen Finanzsektor große Beteiligungen in ungarischen Agrar- und Lebensmittelunternehmen. Als Verbandspräsident soll er außerdem auch den maroden ungarischen Fußball aus der Misere führen – in diesem Bereich hat er allerdings deutlich weniger Erfolge aufzuweisen als in der Wirtschaft.

Zweitreichster war 2017 laut napi.hu Lőrinc Mészáros, der vor einigen Wochen zurückgetretene Bürgermeister des 1.700-Einwohner-Dorfs Felcsút. Der erfolgreiche Geschäftsmann konnte sein Vermögen während der vergangenen zwölf Monate von 120 Milliarden auf 280 Milliarden Forint steigern, seine Beteiligungen umfassen unter anderem Unternehmen in der Baubranche, dem Mediengeschäft und dem Handel. Der ehemalige Gasinstallateur hat wahrscheinlich einen Weltrekord aufgestellt, da sein Vermögen seit 2014 auf das 36-Fache wuchs. Ob es dabei eine Rolle gespielt hat, dass er Orbáns Freund und Nachbar ist, bleibt dahingestellt.

Immobilienentwickler und Erotik-Dienste

Auf Rang drei liegen die Erben des verstorbenen Immobilienentwicklers Sándor Demján, denen ein Vermögen im Gesamtwert von 260 Milliarden Forint zur Verfügung stehe. Auf 240 Milliarden Forint wird das Reichtum von György Gattyán geschätzt, der sein Vermögen mit seinen erotischen Online-Diensten begründet hat. Im Klub der Reichen über 200 Milliarden Forint ist auch noch der Eigentümer des Kunstdüngemittelherstellers Nitrogenmuvek, László Bige, mit einem Vermögen von 220 Milliarden Forint vertreten. (APA, 14.5.2018)