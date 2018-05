Trump geht auf China zu: Telekomkonzern ZTE soll wieder ins Geschäft

Smartphone-Hersteller musste nach Zulieferverbot aus den USA Teile seiner Produktion einstellen

Washington – US-Präsident Donald Trump geht vor Handelsgesprächen auf China zu und will den chinesischen Technologiekonzern ZTE wieder ins Geschäft bringen. Er habe das Handelsministerium angewiesen, dem Unternehmen zu helfen, teilte Trump am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Zu viele Jobs in China verloren." Er arbeite mit Chinas Präsident Xi Jinping an einer Lösung.

Verhandlungen werden vorbereitet

Vertreter der chinesischen und der US-Regierung bereiten derzeit Verhandlungen in der US-Hauptstadt Washington vor, an denen auch der chinesische Chefunterhändler Liu He teilnehmen soll. ZTE ist nach Huawei der zweitgrößte Smartphone-Hersteller Chinas. Das Unternehmen musste seinen Betrieb einstellen, nachdem das US-Handelsministerium US-Zulieferern wie Qualcomm oder Intel für sieben Jahre verboten hatte, Bauteile oder Software an ZTE zu verkaufen. Der chinesische Konzern hat die Maßnahmen als inakzeptabel und existenzbedrohlich kritisiert. Hintergrund der US-Strafmaßnahmen ist ein ZTE angelasteter Verstoß gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen, den der Konzern auch eingeräumt hat, infolge aber keinerlei Konsequenzen gezogen hat. (APA/red, 14.5.2018)