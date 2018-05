Rekord verpasst: Barcelona kassiert erste Saison-Niederlage

Levante bezwingt die als Meister feststehenden Katalanen mit 5:4 und verhindern historische Bestmarke

Valencia – Der als spanischer Meister bereits lange feststehende FC Barcelona hatam vorletzten Spieltag der Primera Division einen historischen Rekord verpasst. Bei UD Levante unterlagen die Katalanen in einem dramatischen Spiel mit 4:5 (1:2) und kassierten damit die erste Niederlage der Saison. Barca hatte die Chance, als erste Mannschaft in der 87-jährigen Geschichte der spanischen Meisterschaft eine komplette Saison ungeschlagen zu bleiben.

Trainer Ernesto Valverde, der Lionel Messi zu Hause gelassen hatte, musste in Valencia einen schwachen Start seiner Mannschaft mitansehen. Keeper Marc-Andre ter Stegen, der nach einer Pause im Nachholspiel am Mittwoch in die Startaufstellung zurückgekehrt war, musste bereits in der neunten Minute zum ersten Mal hinter sich greifen. Der ghanaische Levante-Stürmer Emmanuel Boateng setzte den Ball aus kurzer Distanz an die Unterkante der Latte, von dort sprang der Ball ins Tor.

In der 30. Minute war es erneut Boateng, der ter Stegen zum 2:0 für die Gastgeber überwand. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Coutinho (38.) spielte Levante auch in der zweiten Hälfte mutig nach vorne und baute die Führung durch Enis Bardhi (46., 56.) und Boateng (49.) weiter aus. Die weiteren Treffer von Coutinho (59., 64.) und Luis Suarez (71., Foulelfmeter) reichten Barca nicht mehr, um die Partie gegen den Tabellen-15. noch zu drehen. (sid, red – 13.5. 2018)