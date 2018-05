Zum siebenten Mal in Folge: Juve wieder Meister

0:0 bei AS Roma reicht Turin zur Fortsetzung einer Serie ohne Präzedenz

Rom – Juventus Turin ist zum siebenten Mal in Folge italienischer Fußball-Meister. Dem Rekord-Champion reichte am Sonntag in der 37. Runde der Serie A bei der AS Roma ein torloses Remis um den 34. "Scudetto" einen Spieltag vor Saisonende zu fixieren. Für die "Alte Dame" war es zudem das vierte Double in Folge, am Mittwoch hatte das Team von Trainer Massimiliano Allegri mit einem 4:0 gegen Milan auch den Cup gewonnen.

Verfolger Neapel nützte ein 2:0 (0:0) bei Sampdoria Genua nichts, vier Punkte Rückstand sind nicht mehr aufholbar. Schon in der vergangenen Woche hatte Juve die Meisterfeier bei sechs Punkten Vorsprung und einem um 16 Treffer besseren Torverhältnis planen können. Neapel hatte nur noch theoretische Chancen, Turins Serie zu durchbrechen.

Roma, die nach dem Ausschluss von Radja Nainggolan nach 68 Minuten mit zehn Mann auskommen musste, liegt auf Platz drei – zwei Punkte vor dem Stadtrivalen Lazio. Dies sind höchstwarhrscheinlich auch die vier italienischen Vertreter in der kommenden Champions League, Inters Chancen, Lazio noch zu verdrängen sind nur noch äußerst gering. (red, 13.5. 2018)